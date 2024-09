Bohater Star Wars Jedi wkrótce zadebiutuje w aktorskiej wersji. W jakiej produkcji?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Electronic Arts

Seria Star Wars Jedi stała się na tyle popularna, że Respawn Entertainment pracuje już nad trzecią odsłoną serii. Zanim poznamy finał historii Cala Kestisa, bohater ma zadebiutować najpierw w aktorskiej wersji. Jak podał scooper Daniel Richtman, Lucasfilm zamierza wykorzystać bohatera gry w jednej ze swoich nadchodzących produkcji.

Cal Kestis pojawi się w aktorskiej wersji w jednym z serialu z Gwiezdnych wojen?

Będzie to pierwszy przypadek, gdy oryginalna postać z gry Gwiezdnych wojen pojawi się w aktorskiej wersji, od kiedy nad kanonem sprawuje pieczę Disney. Scooper poinformował, że Kestis zaliczy swój debiut poza Star Wars Jedi w serialu na Disney+. Niestety nie zdradził, w którym konkretnie.

Plotki o pojawieniu się Cala Kestisa w jednej z aktorskich produkcji z Gwiezdnych wojen pojawiają się od dłuższego czasu. Nie jest więc jasne, czy Lucasfilm zamierza powierzyć temu bohaterowi jego własny serial, czy też zobaczymy go w jednej z szykowanych już produkcji.

Możemy założyć, że Kestisa nie zobaczymy w drugim sezonie Ahsoki, jako że akcja serialu rozgrywa się Powrocie Jedi, a gry z serii Star Wars Jedi mają miejsce między Zemstą Sithów a Nową nadzieją. Istnieje jednak możliwość, że zobaczymy starszą wersję tego bohatera, o ile twórcy growej serii planują nie uśmiercać Cala w trzeciej części.

Nie wiadomo więc, czy Cameron Monaghan powróci do swojej roli. Jeżeli akcja serialu rozgrywać się będzie w tym samym okresie, co gier, wtedy aktor może zostać zaproszony do współpracy. Obecnie istnieje wiele niewiadomych dotyczących pierwszego pojawienia się Cala Kestisa w aktorskiej wersji.

