The Last of Us - wiemy kto zagra Henry'ego i Sama w serialu HBO. Ich wątek będzie różnił się od tego z gry

fot. SIE

Dowiedzieliśmy się o kolejnych postaciach znanych z gry The Last of Us, które pojawią się również w nadchodzącym The Last of Us. Serwis IGN poinformował, że w produkcji HBO zobaczymy Henry'ego i Sama, w których wcielą się odpowiednio Lamar Jonhson i Keivonn Woodard. Postacie te będą jednak nieco różnić się od swoich pierwowzorów.

Przypomnijmy, że Henry i Sam to ukrywający się przed grasującymi na ulicach łowcami bracia, na których Joel i Ellie natknęli się w Pittsburghu. Z opisu, jakim podzielili się redaktorzy IGN, wynika, że w serialu wątek ten przeniesiony zostanie do Kansas City, a Henry i Sam będą ukrywać się przed "poszukującym zemsty ruchem rewolucyjnym".

The Last of Us - Henry

Oprócz tego ujawniono również dwie nowe postacie, które nie pojawiały się w grach. Graham Greene i Elaine Miles zagrają Marlona i Florence, małżeństwo, które "samotnie walczy o przetrwanie w dziczy w postapokaliptycznym Wyoming".

Serial The Last of Us ma zadebiutować na początku 2023 roku. Nieoficjalne informacje wskazują na to, że zwiastun może pojawić się w sieci już pod koniec września.