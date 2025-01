Obsada Krzyku 7 powiększa się. Jasmin Savoy Brown ponownie wcieli się w Mindy

fot. BROWNIE HARRIS - © 2021 PARAMOUNT PICTURES

Ponad tydzień temu Kevin Williamson pochwalił się na swoim Instagramie początkiem prac na planie Krzyku 7, które odbywają się w Atlancie. Scenarzysta pierwszej części franczyzy, stanął za kamerą najnowszej odsłony, w której do swoich ról powracają Neve Campbell oraz Courteney Cox. W obsadzie najnowszego slashera znaleźli się również Mason Gooding, Isabel May, Celeste O’Connor, Asa Germann, Mckenna Grace, Sam Rechner i Anna Camp.

Jak donosi serwis Variety w filmie zobaczymy także Jasmin Savoy Brown, która ponownie wcieli się w Mindy Meeks-Martin. Przypomnijmy, że to pierwsza queerowa postać we franczyzie, która pojawiła się w dwóch poprzednich częściach. W ten sposób aktorka dołączyła do Masona Goodinga, który gra brata Mindy o imieniu Chad.

Przypomnijmy, że do obsady dołączył również Joel McHale, który wcieli się w męża Sidney Prescott, Marka Evansa. Z kolei za scenariusz odpowiada Guy Busick.

Krzyk 7 - premiera jest zaplanowana na 27 lutego 2026 roku.