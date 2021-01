Star Wars Jedi: Upadły zakon otrzymało aktualizację dla PS5 i Xbox Series X/S

fot. EA

Star Wars Jedi: Upadły zakon to jedna z lepszych gier w świecie Gwiezdnych Wojen, która ma dać początek nowej serii. Tytuł ten ukazał się na konsole minionej generacji oraz PC, a teraz także otrzymał aktualizacje pod konsole PS5 oraz Xbox Series X/S. Co dokładnie zmienia nowych patch?

Przede wszystkim usprawniono płynność zabawy. Aktualizacja wprowadza stałe 60 klatek na sekundę. Na PS5 obraz wyświetlany jest w rozdzielczości 1200p, a efekty postprocessingu w 1440p. Jeszcze lepiej wygląda to na platformie Xbox Series X. Tutaj gracze mają do wyboru dwa tryby: wydajnościowy, w którym gra wyświetlana jest w jakości do 1440p i 60 klatkach na sekundę oraz standardowy z rozdzielczością do 4K (w postprocessingu), ale przy 30 klatkach na sekundę.

Star Wars Jedi: Upadły zakon zadebiutowało 19 listopada 2019 roku. Gra opowiada historię Cala Kestisa, młodego padawana, który uchodzi z życiem z masakry jedi po Rozkazie 66. Tytuł ten spotkał się z uznaniem graczy oraz krytyków i doczeka się kontynuacji.