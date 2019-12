Star Wars 9 - nowe informacje o powiązaniu z grą Upadły Zakon. Jak film radzi sobie w box office?

Nowe informacje o Star Wars 9 pochodzą głównie z ilustrowanego przewodnika po filmie. Tam też opisane są różne planety związane z Trylogią Sequeli i dzięki temu mamy oficjalne potwierdzenie powiązania z grą Star Wars Jedi: Upadły zakon.

Chodzi o genezę Bazy Starkiller z części VII, która nadaje tej broni dodatkowego symbolicznego znaczenia. Potwierdzono fanowską teorię, która krąży od lat - Baza Starkiller została stworzona na planecie Ilum, czyli świętego miejsca Jedi, z którego Zakon czerpał kryształy Kyber. Najpierw Imperium wykorzystało ją do czerpania kryształów do zasilani Gwiazdy Śmierci, a potem Najwyższy Porządek dokończył dzieła przerabiając ją w zabójczą broń napędzaną przez kryształy z rdzenia planety. Zatem święta planeta Jedi stała się niszczycielem światów.

Jeden z fanów stworzył grafikę nawiązującą do Avengers: Koniec gry. W tym przypadku wszyscy bohaterowie Gwiezdnych Wojen łączą siły, by stanąć do ostatecznej bitwy.

Star Wars 9 nic nie powiedział wizom o Rycerzach Ren, ale przewodnik zdradza więcej szczegółów - ich imiona oraz różne cechy. Okazuje się, że każda postać ma opisaną historię.

- Vicrul traktuje siebie jako żniwiarza upadłych. Każda ofiara, która zginęła z jego broni w kształcie sierpa, dodaje mu siły. Ciemna Strona Mocy, choć trochę wyciszona przez brak szkolenia w jej używaniu, przepływa przez niego z każdym ciosem. Lubi zabijać wrogów z bliskiej odległości, ale ma blaster nad podorędziu na wypadek, gdyby był potrzebny. Jego wrażliwość na Moc objawia się poprzez lepsze wykorzystywanie zmysłów oraz w wyniku umiejętnego siania strachu w szeregach ofiar. Jednakże jego umiejętności nie są kontrolowane i przychodzą raczej naturalnie i automatycznie.

- Cardo różni się od innych Rycerzy Ren. Oni atakują z precyzją, a on sieje destrukcję. W swoim arsenale ma miotacz ognia oraz blaster z plazmą o zasięgu 200 metrów. Ma obsesję na punkcie modyfikacji broni i w tym aspekcie najlepszy ze wszystkich Rycerzy.

- Ushar lubi zmuszać ofiary do błagania o litość. Sprawdza ich wytrzymałość i jeśli ktoś łka, zasługuje na wolną śmierć. Jednak, gdy ktoś stawia opór, należy mu się szacunek. Tak było z właścicielem hełmu, który ma na sobie. Jego bronią jest bojowa pałka z mocnym zakończeniem, które wykorzystuje energię kinetyczną do niszczenia wrogów.

- Trudgen to kolekcjoner trofeów z poległych wrogów. Lubi dodawać je do swojej zbroi lub broni. Jego hełm sugeruje, że zabił szturmowca z elitarnego oddziału Death Trooperów. Jego bronią jest wibroostrze, które dzięki określonej technologii wibruje i ma dodatkową moc cięcia.

- Kuruk - samotnik z Rycerzy Ren, który jest ich pilotem oraz strzelcem. Przeważnie zostaje z tyłu oferując wsparcie snajperskie, a jego umiejętności są wzmacniane przez Moc. Jego jedyną bronią jest duży blaster i nie posiada niczego do walki na bliski kontakt.

- Ap'lek - każdy z Rycerzy Ren lubi atakować bezpośrednio i brutalnie, ale Ap'lek lubuje się w oszustwie i strategii. Manipuluje wrogami, zbija ich z tropu, by wpadli w jego pułapkę. Na pasie ma specjalne urządzenie do tworzenia dymu, które pomaga rozkojarzyć wrogów w walce. Dzięki Mocy wówczas on doskonale widzi i może atakować. Jego bronią jest pradawny topór mandaloriańskiego kata.

Zobaczcie zdjęcia z przewodnika pokazujące te szczegóły:

Rycerze Ren - Vicrul

W jednym z wywiadów Daisy Ridley oraz John Boyega, czyli Rey i Finn powiedzieli, że ich zdaniem Gwiezdne Wojny muszą zrobić sobie przerwę od kinowego ekranu. Według nich trzeba dobrze przemyśleć rozwój uniwersum i nowe kierunki oraz pozwolić wybrzmieć finałowi Gwiezdnej Sagi.

Atrakcja Star Tours z parku rozrywki ma sceny nawiązujące do części IX. Zobaczcie sami:

Bob Iger, szef Disneya, wyjawił w rozmowie ze Star Wars Show, że dopiero się rozkręcają. Według niego dopiero pokażą prawdziwy potencjał Gwiezdnych Wojen.

Jak sobie radzi Star Wars 9 w box office? Na obecną chwilę ma w USA na koncie 289,7 mln dolarów, a na świecie ma 282,3 mln dolarów. Sumując, na koncie 572 mln dolarów. Według prognoz do niedzieli film przekroczy 700 mln dolarów. Wówczas powinien już wyprzedzić wpływy w amerykańskich kinach osiągane przez Ostatniego Jedi w analogicznym okresie. Na świecie także przebije poprzednika, ale w trochę późniejszym okresie. Eksperci są zgodni, że film ma zebrać więcej pieniądze niż część VII.