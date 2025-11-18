5 warunków do powrotu Johna Boyegi do Star Wars. Bromance, Chewbacca i inne

fot. Lucasfilm Ltd.

John Boyega był jedną z trzech największych nowych gwiazd trylogii Star Wars od Disneya. W trzech filmach wcielił się w postać Finna, byłego szturmowca, który zdecydował się na dołączenie do rebeliantów. Wielu fanom oraz samemu aktorowi wydawało się, że na przestrzeni trzech filmów bohater ten stanie się ważniejszy, a może nawet zostanie Jedi, ale każdy kolejny reżyser miał inny pomysł na prowadzenie tej postaci, przez co ostatecznie znalazła się ona w cieniu Rey granej przez Daisy Ridley. Aktor do tej pory wysyłał różne sygnały, co do przyszłości w tej franczyzie. Nadal uważa się za fana całej serii, ale nie szczędził Disneyowi gorzkich słów w kwestii traktowania jego bohatera. Teraz podczas Liverpool Comic Con podał warunki konieczne do spełnienia w przypadku jego powrotu do roli.

Oto, czego by sobie życzył John Boyega w przypadku ewentualnego powrotu:

Film przygodowy z udziałem Finna i Poe Damerona ( Oscar Isaac

Skupienie na ich relacji i przyjaźni.

Udział Chewbacci (Joonas Suotamo) w całej przygodzie.

Film wyłącznie kinowy.

Dobry scenariusz.

Nazwał się też "Tomem Hollandem Star Wars" w odniesieniu do tego, jak często aktor z MCU przypadkiem zdradzał ważne informacje na temat przyszłych projektów ze swoim udziałem. Oznacza to, że gdyby pojawiły się plany na stworzenie kolejnego filmu z udziałem Johna Boyegi, to byłby on pierwszą osobą do poinformowania o tym fanów.

