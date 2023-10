Star Wars: KOTOR Remake - dlaczego zwiastun zniknął z sieci? Sony odpowiada

fot. Lucasfilm Games

Kilka dni temu doszło do interesującej sytuacji. Internauci zauważyli, że z sieci zaczęły znikać wpisy poświęcone grze Star Wars Knights of the Old Republic Remake, a zwiastun tej produkcji na oficjalnym kanale PlayStation ustawiono na "prywatny". Szybko pojawiły się podejrzenia, że projekt ten mógł zostać po cichu skasowany, co pasowałoby do wcześniejszych doniesień o problemach z produkcją. Okazuje się jednak, że powód zniknięcia materiałów ma być zupełnie inny.

Na łamach Kotaku pojawiła się wypowiedź przedstawiciela Sony, który zapewnił, że zwiastun został zdjęty z uwagi na problemy licencyjne. Słowa te potwierdził również dziennikarz Axios, Stephen Totilo. Zwrócił on również uwagę na istotny fakt: dlaczego nie zadbano o dłuższą licencję na muzykę w przypadku gry, która nadal nie ukazała się na rynku?

Powyższe tłumaczenia nie wyjaśniają również tego, dlaczego z sieci były usuwane tweety, w których wspominano o grze.