Star Wars - książka wyjaśnia nieobecność Anakina i jak rodzice Rey znaleźli się na Jakku

Lucasfilm

Część fanów oczekiwała, że Anakin Skywalker pojawi się pod postacią Ducha Mocy w trylogii sequeli. Książka Star Wars: The Force Awakens concept art potwierdzała, że takie plany faktycznie były, ale ostatecznie do tego nie doszło. Miał pojawić się jako Duch Mocy, zarówno jako Anakin, jak i Darth Vader, aby dać do zrozumienia, że nawet po śmierci pozostaje w konflikcie między Jasną i Ciemną Stroną Mocy.

Nowa powieść Adama Christophera Star Wars: Shadow of the Sith, ujawnia, że Anakin - bez oznak działania pod wpływem Ciemnej strony Mocy - prowadził swojego syna, Luke'a Skywalkera, podczas jego przygód. Z Luke'em poszukującym planety Exegol, udaje się na Tython. Gdy Luke próbuje odszukać informacje związane z Imperatorem (nie ma świadomości, że ten żyje), zostaje zaatakowany przez upiory Sithów, co skłania Anakina do pojawienia się i wkroczenia do akcji. Jednak wysiłek ten wyczerpuje ducha Anakina i ten zanika po ostrzeżeniu Luke'a na temat sił zdolnych do uchwycenia i uwięzienia Duchów Mocy. Czy Anakin mógł pozostać uwięziony na Exegolu do czasu pokonania Palpatine'a w filmie Gwiezdne Wojny: Skywalker. Odrodzenie? Jeśli tak, istnieje szansa, że mógłby pojawić się w historiach osadzonych po trylogii sequeli. Na razie jednak nie znamy dalszych planów Lucasfilmu na rozwijanie uniwersum w tym okresie.

Powieść Adama Christophera ujawnia więcej o tym, jak aktywny był Palpatine w tych latach, pomiędzy Powrotem Jedi a Przebudzeniem Mocy. Dowiadujemy się, że poprosił łowcę nagród znanego jako Ochi z Bestoon, aby ten odnalazł jego wnuczkę, na wypadek, gdyby była wrażliwa na Moc. Co zmusza Ochiego do podjęcia tej misji? Złoczyńca, który, jak się dowiadujemy, kiedyś starł się z Mace'em Windu, szuka sposobu, by znów stać się w pełni żywą istotą (jego ciało podtrzymywane jest przy życiu dzięki implantom), a jedynym sposobem, w jaki może to zrobić, jest odnalezienie planety Exegol i skorzystanie z pomocy Palpatine'a.

Lucasfilm/materiały prasowe

Powieść próbuje wypełnić luki, które zostawiły za sobą filmy, jeśli chodzi np. o losy rodziców Rey. Choć porzucili swoją córkę na Jakku, to pragnęli w ten sposób bronić ją przed dziadkiem, a następnie poświęcili życie, by chronić jej tożsamość i miejsce pobytu. Z książki dowiadujemy się, że tata Rey, Dathan uciekł z planety Exegol jako mały chłopak. Pomimo tego, że był klonem bez wrażliwości na Moc, został pozostawiony przy życiu na wypadek, gdyby Imperator kiedykolwiek go potrzebował. Uciekł, a później spotkał Miramir, przyszłą matkę Rey. Książka sugeruje, że jej rodzina mogła mieć kiedyś połączenie z Mocą, ale jest to tylko krótko poruszony wątek. Dathan i Miramir tymczasem tworzą sobie dom na Jakku wierząc, że nikt, a zwłaszcza Imperator, nigdy ich tam nie znajdzie. Niestety Palpatine wyczuwa, że mają dziecko, co powoduje, że są ścigani przez jego złowrogich wysłanników. Reszta wydarzeń pokazana została w filmie Gwiezdne Wojny: Skywalker. Odrodzenie.