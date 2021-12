Star Wars - jak wyglądałby Luke jako dziecko Portman i Christensena? Ten fanart to pokazuje

Fot. starwars.com

Luke Skywalker to jeden z głównych bohaterów Sagi Gwiezdnych wojen i jedna z najbardziej ikonicznych postaci popkultury. W produkcjach Lucasfilm w Jedi wcielił się Mark Hamill. Jego rodzicami byli Padme Amidala i Anakin Skywalker, który później stał się Darthem Vaderem. W postacie Padme i Anakina w trylogii prequeli Gwiezdnych wojen wcielili się odpowiednio Natalie Portman i Hayden Christensen. Artysta ukrywający się pod pseudonimem Samboiart zamieścił w sieci wygląd Luke'a Skywalkera jako połączenie twarzy obydwojga aktorów.

Wynik jego pracy możecie sprawdzić poniżej.

Luke Skywalker fanart

Dla przypomnienia ostatni raz Luke pojawił się w finale 2. sezonu produkcji The Mandalorian. A co sądzicie o samym fanarcie i czy macie typy na aktora, który pasowałby do tego wyglądu? Dajcie znać w komentarzach.

