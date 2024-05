Wiemy, kiedy premiera Star Wars: Skeleton Crew. Reżyser zdradził informacje

fot. materiały prasowe // Disney+

Portal Collider jest obecny na wydarzeniu CCXP Mexico, na którym gościem był Jon Watts, reżyser trylogii przygód Spider-Mana oraz twórca serialu Star Wars: Skeleton Crew. Otwarcie powiedział, że premiera odbędzie się w okolicach świąt Bożego Narodzenia w grudniu 2024 roku.

Star Wars: Skeleton Crew - co wiemy?

Niewiele wiadomo o tym, co dokładnie zobaczymy w serialu, bo sam jego opis jest dość ogólnikowy i nie zdradza konkretów. Historia ma skupić się na czwórce dzieci, który podczas drogi do domu na rodzinną planetę dokonują szokującego odkrycia. To zdarzenie sprawia, że gubią się w niebezpiecznej i nieznanej galaktyce.

Spekulowało się, że owa galaktyka nie jest tą z Nową Republiką, która zajęła miejsce Imperium, ale to inna, która pojawiła się w serialu Gwiezdne Wojny: Ahsoka. Potwierdzenia jednak nie ma. Główną rolę gra Jude Law.

Jon Watts stanie za kamerą, ale zebrał też fenomenalną grupę reżyserów. Są w niej Jake Schreier (Kidding, Awantura), David Lowery (Zielony Rycerz. Green Knight, Ghost Story) oraz duet The Daniels (oscarowy hit Wszystko wszędzie naraz).

Nie wiadomo, kiedy Lucasfilm chce ruszyć z promocją tego serialu.