Star Wars: Skeleton Crew - nowy serial z Judem Law będzie jak Goonies

Star Wars Celebration przyniosło kilka informacji, które zelektryzowały fanów Gwiezdnych Wojen. Do sieci trafiła zapowiedź serialu Andor, a także ujawniono przybliżoną datę premiery The Mandalorian. Podano również, że powstanie serial pt. Star Wars: Skeleton Crew, w którym główną rolę zagra Jude Law.

Za kamerą serialu stanie Jon Watts (Spider-Man: Bez drogi do domu), który będzie też pełnił funkcję producenta wykonawczego wraz z Christopherem Fordem, Jonem Favreau i Davem Filoni. Za scenariusz odpowiada Christopher Ford.

Historia będzie się rozgrywać po wydarzeniach z filmu Gwiezdne wojny: Część VI - Powrót Jedi w podobny czasie co The Mandalorian. Opowie o grupie dzieci w wieku około 10-ciu lat, które zagubiły się w galaktyce i próbują odnaleźć dom. Potwierdziły się wcześniejsze doniesienia, że nowa produkcja będzie galaktyczną wersją klasycznych filmów przygodowych studia Amblin z lat 80. o dorastaniu (E.T.). Prezes Lucasfilm - Kathleen Kennedy - przyznała w wywiadzie dla ComicBook, że Star Wars: Skeleton Crew będzie przypominać Goonies, w którym pełniła funkcję producentki wykonawczej.

Jon Watts przyszedł do mnie bardzo pragnąc zrobić coś w rodzaju Goonies w Gwiezdnych Wojnach. Nie trzeba dodawać, że powiedziałam tak. I właśnie tak wyewoluował tego rodzaju entuzjazm chęci opowiadania historii w tej przestrzeni.

Szczegóły fabuły są trzymane w tajemnicy. Nie wiadomo też kogo zagra Jude Law. Podczas panelu Jon Watts powiedział, że mimo że bohaterami są dzieci, nie jest to serial dla dzieci.

Podobał nam się pomysł wykorzystania dzieci, aby dać wam inną perspektywę i spojrzeć na galaktykę inną parą oczu.

Z kolei Dave Filoni dodał, że jest to serial dla dzieci tak, jak serial animowany Wojny Klonów, gdzie znajdują się sceny z odcinaniem ludzkich głów, więc nie jest pewien czy to najlepsza miara. Prace na planie zdjęciowym mają ruszyć latem 2022 roku.

Star Wars: Skeleton Crew - premiera w 2023 roku na Disney+.