Star Wars: Skeleton Crew - zakończono zdjęcia do serialu Disney+

materiały prasowe

Star Wars: Skeleton Crew to kolejny z szykowanych przez Lucasfilm i Disney+ seriali ze świata Gwiezdnych wojen. Projekt borykał się za kulisami z kilkoma opóźnieniami, związanymi między innymi z wyczerpującym harmonogramem prac. Jednak okazuje się, że produkcja dotarła do finału zdjęć. O zakończeniu prac na planie poinformował koordynator kaskaderów, George Cottle. Z tej okazji zamieścił w sieci wideo, jednak co ciekawe zostało ono szybko usunięte.

Szczegóły fabuły produkcji są trzymane w tajemnicy. Wiadomo, że serial będzie opowiadał o grupie dzieci podróżujących po galaktyce. Jednak reżyser Jon Watts zauważył, że mimo tego, że w głównych rolach pojawią się dzieci, to nie będzie program dla dzieci.

fot. materiały prasowe // Disney+

Star Wars: Skeleton Crew - obsada i twórcy

Watts zajmuje się reżyserią odcinków produkcji, natomiast Christopher Ford jest głównym scenarzystą projektu. Gwiazdą serialu jest Jude Law.