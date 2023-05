Star Wars: Skeleton Crew - obsada jest młoda, ale to nie serial dla dzieci. Dlaczego?

fot. materiały prasowe

Historia Star Wars: Skeleton Crew skupia się na grupie dzieci, które uciekają z rodzinnej planety, a potem gubią się w galaktyce. Inspiracją jest kino przygodowe w stylu Goonies, a w rozmowie z Empire podkreślono klarownie: to że dzieci są w obsadzie nie oznacza, że to serial dla dzieci.

Star Wars: Skeleton Crew w klimacie Spielberga

To co stworzono w Goonies czy E.T. jest inspiracją dla twórców serialu Star Wars, Jona Wattsa i Christophera Forda. Produkcje legendarnego studia Amblin były dla wszystkich, ale nigdy nikt nie traktował ich jako filmów dla dzieci.

- Kathy wyjaśniła nam filmy studia Amblin w taki sposób, że gdy oni nad nimi pracowali, nigdy nie traktowali ich jako filmów dla dzieci. Po prostu dzieci były ich częścią. Stawka wydarzeń w naszym serialu jest tak prawdziwa, jak to możliwe, a nasze dzieciaki sądzą, że grają w serialu w stylu Andora - mówi Ford.

W role dzieciaków wcielają się Ravi Cabot-Conyers, Kyriana Kratter, Robert Timothy Smith oraz Ryan Kiera Armstrong. Towarzyszy im Jude Law w roli postaci, która może być Jedi. Sam aktor twierdzi, że jego rola jest dość skomplikowaną kwestią.

- Zobaczenie tej galaktyki, tego świata, z którym dorastaliśmy i który kochamy, tego całego ryzyka, podziałów, bohaterów i złoczyńców poprzez oczy dzieci to genialne zagranie - mówi Law.

Historia rozgrywa się w tym samym czasie co The Mandalorian. Data premiery Skeleton Crew nie została ustalona.