Star Wars: Skeleton Crew i Andor - materiały z Celebration w sieci. Dzieciaki lecą ku przygodzie

fot. materiały prasowe // Disney+

Star Wars: Skeleton Crew to kolejny z szykowanych przez Lucasfilm i Disney+ seriali ze świata Gwiezdnych wojen. Szczegóły fabuły produkcji do tej pory trzymane były w tajemnicy, ale dzięki panelowi produkcji na Star Wars Celebration, dowiedzieliśmy się większej liczby szczegółów. Już wcześniej było wiadomo, że serial będzie opowiadał o grupie dzieci podróżujących po galaktyce.

Teraz dzięki informacjom z panelu i opisom zaprezentowanego zwiastuna wiemy, że Jude Law wcieli się w mistrza Jedi, który napotyka na swojej drodze uciekającą przed zagrożeniem czwórkę dzieciaków. W zwiastunie zaprezentowano sporo akcji (piraci i X-Wingi), ale też świadkowie piszą, że odczuwalny jest klimat podobny do filmów Stań przy mnie i Goonies. Wideo nie trafiło do sieci, ale teraz mamy ten materiał za sprawą amatorskiego nagrania wypuszczonego do sieci. Materiał otwierają sceny z dzieciakami, które chodzą do szkoły, jeżdżą na kosmicznych rowerach, ale jednak pragną zrobić coś szalonego i zaznać przygody. Rodzice wracają do domu i odkrywają, że ich dzieci po prostu zaginęły. Wideo pochodzi z portalu Highoncinemaa.com:

Star Wars: Skeleton Crew ma zadebiutować na Disney+ jeszcze w 2023 roku. Nie ujawniono jednak konkretnej daty premiery. Prócz Jude'a Law w obsadzie pojawi się tez Kerry Condon, natomiast w dziecięcych rolach wystąpią: Ravi Cabot-Conyers, Kyriana Kratter i Robert Timothy Smith.

Andor - materiał z Celebration promujący 2. sezon

Poniżej jest też inny materiał umieszczony na stronie Highoncinemaa.com. Zobaczyć możemy pierwszą zapowiedź 2. sezonu serialu Gwiezdne Wojny: Andor. Zobaczcie: