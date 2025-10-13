Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Czy Ryan Gosling i Amy Adams grają postaci z Legend Star Wars? Ta teoria nie ma wiele sensu

Przez to, że nie wiadomo zbyt wiele o filmie Star Wars: Starfighter, zostawia to spore pola do popisu osobom, które lubią teoretyzować. Niektórzy podejrzewają, że Ryan Gosling i Amy Adams wcielą się w postaci znane z Legend. Dlaczego nie ma to zbyt dużo sensu?
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  ryan gosling 
amy adams star wars: starfighter teoria
UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.
Star Wars: Starfighter fot. materiały prasowe / Shawn Levy
Reklama

O fabule filmu Star Wars: Starfighter na razie nie wiadomo zbyt wiele. Będzie to pierwsza produkcja, której akcja zostanie osadzona po wydarzeniach z ostatniej części Gwiezdnej Sagi, więc oczekiwania fanów są wysokie. Ryan Gosling wcieli się w postać pilota, którego zadaniem będzie ochrona postaci Flynna Graya na polecenie jego matki granej przez Amy Adams. Fani Gwiezdnych Wojen od razu zaczęli spekulować i teoretyzować, ale najpopularniejsza teoria nie ma zbyt wiele sensu.

Matrix 5 - Morfeusz powróci? Laurence Fishburne został zapytany o tę ewentualność

W sieci spekuluje się, iż Ryan Gosling wcieli się w postać Cade'a Skywalkera znanego z Legend, a zatem niekanonicznych historii, które opowiedziano zanim Disney zakupił prawa do Star Wars i wyprodukował Trylogię Sequeli. Z kolei Amy Adams miałaby zagrać Marę Jade - zabójczynię Imperatora, która ostatecznie została żoną Luke'a Skywalkera i miała z nim dzieci.

Historia Cade'a jest mroczna, a Gosling teoretycznie pasowałby do tej roli wizualnie. Skywalker przeżył kolejną czystkę Jedi, zablokował w sobie przepływ Mocy i zwrócił się w stronę narkotyków, zostając jednocześnie łowcą nagród. Dopiero wpływ ducha mocy Luke'a Skywalkera sprawił, że ten podjął się walki ze swoimi demonami i złem w galaktyce. Dlaczego nie ma to sensu? W Trylogii Sequeli nie powiedziano nic o możliwych potomkach Luke'a, a akcja Starfighter dzieje się pięć lat po wydarzeniach z ostatniego filmu. Oczywiście mogliśmy po prostu o nim nie usłyszeć do tej pory, ale wydaje się to wątpliwe.

Z kolei udział Mary Jade w historii jest również wątpliwy. Trylogia Sequeli nie zasłynęła z najlepszego planowania, ale wyciągnięcie tej postaci tak nieoczekiwanie i bez zapowiedzi podkopałoby wszystkie filmy z tamtej serii. Jeśli postać Graya to syn jej oraz Luke'a, to nie ma to też wielkiego sensu z punktu widzenia chronologii czasu, ponieważ jest on bardzo młody, a Luke zmarł już jako starszy człowiek. Z kolei jeśli "Mara" nie miała nic wspólnego ze Skywalkerem, to wówczas niewiele ją łączy z wersją z Legend, co spotkałoby się z pewnością z niezadowoleniem fanów.

Wszystko wskazuje na to, iż oboje wcielają się w kompletnie nowe postaci, które być może przypadną do gustu widowni i otrzymają kolejne przygody. Istnieje też szansa, że Disney wszystkich zaskoczy i wyciągnie kilka asów z rękawa. A która wersja brzmi lepiej dla Was?

Najlepsze pary ze Star Wars

10. Starkiller i Juno Eclipse

Burzliwa, intensywna i dramatyczna relacja oraz główny motor napędowy jednej z najpotężniejszych postaci w Legendach.

arrow-left
10. Starkiller i Juno Eclipse
fot. Lucasfilm Games
arrow-right

Źródło: collider.com

Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  ryan gosling 
amy adams star wars: starfighter teoria
Reklama
placeholder
Powiązane filmy
2027
Star Wars: Starfighter Przygodowy
Powiązane osoby

Najnowsze

1 Silent Hill 2 Remake
-
Plotka

Czy Born from a Wish zostanie odświeżone? Aktorka z Silent Hill 2 Remake dała pewną wskazówkę

2 Battlefield 6
-

Battlefield 6 z kontrowersyjnym rozwiązaniem. Gracze na PS5 mogą zdobywać punkty doświadczenia szybciej

3 37. Daenerys Targaryen (Gra o tron)
-

Warner Bros. złożono ofertę. Do kogo mogą trafić Gra o tron, Władca pierścieni czy DC?

4 Daredevil: Odrodzenie
-

Wyciekł już cały zwiastun 2. sezonu Daredevil: Odrodzenie. Fani rozpływają się nad trailerem

5 keira knightley
-

Znana aktorka nie wiedziała o bojkocie Harry’ego Pottera. Przeprasza za udział przy audiobooku

6 Tron: Ares
-

Tron: Ares to największa filmowa klapa ostatnich lat. Straty finansowe mogą być gigantyczne

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s19e02

Zaklinacze koni

s19e02

Detektyw Murdoch

s03e06

s06e02

Spoza układu

s06e05

Spoza układu

s06e09

Spoza układu

s06e08

Spoza układu

s06e06

Spoza układu
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Larp. Miłość, trolle i inne questy

13

paź

Film

Larp. Miłość, trolle i inne questy
Bohema

15

paź

Gra

Bohema
Złotowłosa

15

paź

Książka

Złotowłosa
Druga Furioza

15

paź

Film

Druga Furioza
Left-Handed Girl

16

paź

Film

Left-Handed Girl
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Sacha Baron Cohen
Sacha Baron Cohen

ur. 1971, kończy 54 lat

Katia Winter
Katia Winter

ur. 1983, kończy 42 lat

Christopher Judge
Christopher Judge

ur. 1964, kończy 61 lat

Kiele Sanchez
Kiele Sanchez

ur. 1977, kończy 48 lat

Aleksandra Konieczna
Aleksandra Konieczna

ur. 1965, kończy 60 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

3
-

Królowa przetrwania 3: uczestniczki. To one pojadą razem do dżungli

4

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

5

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 724-728. Co się wydarzy?

6

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

7

Ed Gein pomógł złapać Teda Bundy’ego? Oto jaka jest prawda

8

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

9

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 965-966. Co się wydarzy?

10

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV