Matrix 5 - Morfeusz powróci? Laurence Fishburne został zapytany o tę ewentualność

Drew Goddard, uznany scenarzysta takich filmów jak Marsjanin i Dom w głębi lasu, a także twórca serialu Daredevil, od miesięcy pracuje nad Matrixem 5. Nie jest wykluczone, że w filmie powróci któraś ze znanych postaci. Dlatego podczas New York Comic Con 2025 Variety zapytało Laurence’a Fishburne’a, czy rozważyłby powrót do roli Morfeusza.

Matrix 5 - Laurence Fishburne powróci?

– Wszystko zależy od tego, jak naprawdę dobre to będzie. Jeśli to będzie coś świetnego, to pewnie. Jeśli będzie mieć sens. Nie wiem jednak, czy taki powrót może mieć sens.

Aktor zdradził też, że sam skontaktował się z Laną Wachowski w sprawie udziału w filmie Matrix Zmartwychwstania, ale ostatecznie nie został zaproszony do projektu. Rolę innego Morfeusza przejął wtedy Yahya Abdul-Mateen II.

– Skontaktowałem się z nią, ale nie wyszło. Podziękowałem, Lana podziękowała za kontakt i powiedziała, że pomyśli, i na tym się skończyło.

Na razie nie są znane szczegóły Matrixa 5, więc nie wiadomo, co dokładnie szykuje Drew Goddard. Ponieważ jest to pierwsza odsłona serii bez udziału sióstr Wachowskich, ma być to nowe otwarcie. Doceniany scenarzysta i reżyser wzbudza jednak spory optymizm wśród fanów franczyzy.