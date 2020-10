Star Wars: Tales from the Galaxy's Edge - ILMxLAB publikuje zwiastun gry i datę premiery

materiały prasowe

Wkrótce po raz kolejny wybierzemy się w wirtualną podróż do odległej galaktyki za sprawą nowej gry od ILMxLAB, twórców Vader Immortal: A Star Wars VR Series. Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge zadebiutuje na rynku 19 listopada i będzie tytułem dostępnym na wyłączność dla posiadaczy gogli VR z linii Oculus Quest.

W trakcie tej przygody będziemy mogli zwiedzić planetę Batuu, na której rozbił się nasz statek, a podczas wykonywania kolejnych misji spotkamy wiele postaci znanych z filmów m.in. R2D2, C-3PO czy Mistrza Yodę. Twórcy udostępnili zwiastun swojej najnowszej produkcji, który ujawnia, czego mniej więcej możemy się po niej spodziewać.

Studio porzuciło model rozgrywki zaprezentowany w Vader Immortal i postawiło na bardziej interaktywne doświadczenie. Według ILMxLAB Star Wars: Tales From The Galaxy’s Edge ma bardziej gamingowy charakter i w trakcie zabawy nie tylko będziemy strzelać z blasterów czy okładać przeciwników pięściami, lecz także chwycimy za miecz świetlny. Nie można wykluczyć, że nasz bohater dopiero w trakcie tej przygody odkryje w sobie moc, a naszym zadaniem będzie nauczyć się ją kontrolować.

Warto zauważyć, że w listopadzie nie zadebiutuje ostateczna wersja gry, drugi rozdział tej produkcji ma pojawić się dopiero w 2021 roku. Niestety, na razie nie wiadomo nic na temat ewentualnego debiutu Star Wars: Tales From The Galaxy’s Edge na innych platformach VR.