The Acolyte - nowe informacje o serialu. W końcu przełom w produkcji

fot. Disney+

The Acolyte to nowy twór Disney+ osadzony w świecie Gwiezdnych Wojen, w którym główną rolę zagra Amandla Stenberg. Choć produkcja została ogłoszona w grudniu 2020 roku, wciąż niewiele wiadomo o realizowanym projekcie. Jak dotąd ujawniono, że serial wyjdzie z ram czasowych Sagi Skywalkerów, badając tym samym pojawienie się Sithów. Niestety przez liczne opóźnienia, produkcja co jakiś czas była przekładana na inny termin. W tym momencie pojawiło się więcej informacji na temat serialu, a sprawy realizacji projektu zaczynają wreszcie nabierać rozpędu.

The Acolyte - wieści

W Internecie ukazały się wiadomości, iż twórcy rozpoczęli właśnie prace na planie w Shinfield Studios w Berkshire. Filmowanie ma trwać w brytyjskim studiu do maja. Mówi się, że produkcja wykorzystuje duży plener, który wydaje się być oparty na mieście lub rynku. Osoby postronne twierdziły również, że widziały wielu aktorów wchodzących i wychodzących z przyczep, w tym czołówkę serialu z Amandlą Stenberg na czele.

Z dotychczasowych zdjęć wynika, że tajemniczy projekt będzie kręcony w specjalnie przygotowanym małym miasteczku. Nie wiadomo jednak, w jaki sposób ta nieznana lokalizacja, czy też tajemnicza postać grana przez Amandlę Stenberg, wpisze się w opowieść o powstaniu ciemnej strony mocy w ostatnich dniach istnienia Wielkiej Republiki.

The Acolyte nie ma jeszcze oficjalnej daty premiery w Disney+. Przewiduje się, że serial zadebiutuje pod koniec 2023 lub na początku 2024 roku.