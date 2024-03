Star Wars: The Acolyte - co ze zwiastunem? Prawdopodobny czas trwania odcinków

Co stało się z Jar Jarem? Po latach niechęć do tej postaci zmalała i większość fanów traktuje ją z przymrużeniem oka; niektórzy wspominają też o czymś na kształt sentymentu... Pomijając teorie o Lordzie Sithów, wielu z nas zastanawiało się, co wydarzyło się z Gunganinem po Wojnach Klonów. Odpowiedź dała nam powieść Star Wars. Koniec i początek. Kres Imperium, z której dowiedzieliśmy się, że Jar Jar wrócił na Naboo, gdzie został... ulicznym artystą-performerem. Smutnym i poniżonym, złamanym wydarzeniami z przeszłości. To dość przykre odkrycie i smutny finał wesołej postaci - przypomina, że Gwiezdne wojny nie dla wszystkich kończą się dobrze, a mogą być do bólu życiowe.