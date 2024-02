The Acolyte - serial obnaży zepsucie Zakonu Jedi? Aktorka o serialu Star Wars

fot. materiały prasowe

The Acolyte to pierwszy serial aktorski Star Wars, który nie rozgrywa się w okresie znanym z filmów. Historia osadzona jest jakieś 100 lat wcześniej w erze zwanej Wielką Republiką, która była złotym czasem dla Zakonu Jedi. Promocja jeszcze nie ruszyła, a to, co wyciekało i o czym mówiła twórczyni niewiele mówiło o tym, czego do końca się spodziewać. Podkreślano jednak w komunikacji ważną rzecz: tutaj w centrum są ci do tej pory "źli" Sithowie, nie Jedi. To ich perspektywa jest tutaj ważna, a Jedi to nie tak doskonali baśniowi rycerze, jak do tej pory ich pokazywano.

The Acolyte - aktorka o serialu

Amandla Stenberg gra jedną z głównych ról w The Acolyte. W rozmowie z C Magazine wypowiedziała się o tym, czego się spodziewać i wyjawiła dość intrygujące informacje.

- W świecie Star Wars jest to czas wielkiego pokoju, ale tylko teoretycznie. To także okres działania instytucji i bardzo sztywnych zasad dotyczących Mocy. Chcemy eksplorować w serialu koncept tego, kiedy instytucja ma bardzo hermetyczną koncepcje tego, jak można używać dostępnej siły. Staramy się pokazać różne perspektywy i rozmaite odpowiedzi na tę kwestię. Pomysł jest taki, żeby uhonorować etos Gwiezdnych Wojen i wszelkie pomysły związane z Mocą, ale jednocześnie je podważyć, miejmy nadzieje, że bez zgrzytów.

Stenberg dodała żartobliwie (czy aby na pewno?), że Lucasfilm uważnie monitoruje jej każde słowo wypowiedziane w wywiadach, więc dokładnie i przemyślanie omówiła to, co mogła. Z tego może wynikać kwestia obnażenia zepsucia Zakonu Jedi jako instytucji, która wskaże też powód tego, jak Sithowie weszli na kolejny etap realizacji procesu jej destrukcji. Zakończenie realizacji działań Sithów widzieliśmy w prequelach. Przypomnijmy, że sukces Palpatine'a to nie był efekt tylko jego decyzji. Kolejni Sithowie pracowali setki lat nad tym, by doprowadzić do zniszczenia Jedi, a Palpatine jako aktualny mistrz doprowadził ten plan do końca.

The Acolyte - oficjalnie data premiery nie została ustalona, ale według plotek będzie to początek czerwca 2024 roku.