Stargirl - 2. sezon ma związek z Arrowverse. Wszystko przez występ tej postaci

fot. The CW

W 2. sezonie Stargirl pojawi się większe powiązania z uniwersum Arrowverse. Wszystko za sprawą pojawienia się Flasha aka Jaya Garricka w wykonaniu Johna Wesleya Shippa. A wiemy, że aktor grał tę postać też w Arrowverse w serialu Flash. Według showrunnerem ten występ bezpośrednio łączy Stargirl z uniwersum, a także przygotowuje pole do przyszłych fabularnych crossoverów, czyli większych powiązań i być może wspólnych historii. O Garricku wiedzieliśmy wcześniej, ale słowami o znaczeniu jego wątku to coś nowego i dość sugestywnego.

Dodaje, że jeśli dojdzie kiedyś do takiego większego crossoveru, będzie chciał to zrealizować w dość unikalnym stylu i klimacie serialu Stargirl. Nie jest to też zaskakujące, bo Johns wypowiadał się o otwarciu na powiązania jeszcze w trakcie emisji pierwszego sezonu.

Na razie to pierwszy krok i przetarcie szlaku. Jedynie rola epizodyczna, która otwiera furtkę, więc zobaczymy w kolejnym serialowym sezonie, jakie plany mają producenci na potencjalne crossovery.

Stargirl - premiera 2. sezonu w sierpniu 2021 roku.