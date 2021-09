Starlink gotowy do świadczenia usług w Polsce

Źródło: Starlink

Rodzime sieci komórkowe chwalą się doskonałym pokryciem naszego kraju zasięgiem do usług telekomunikacyjnych. Mimo to na mapie Polski wciąż istnieją białe plamy, gdzie nie dochodzi sygnał komórkowy, a internet stacjonarny nie jest dostępny. I to z myślą o użytkownikach tych terenów wprowadzono do sprzedaży satelitarny internet od firmy Startlink, który pozwoli połączyć się z niską orbitą okołoziemską.

Największą zaletą Starlinka ma być zniesienie barier komunikacyjnych w skali globalnej. Użytkownicy usługi mogą skorzystać z sieci mikrosatelitów okrążających ziemię, aby łączyć się ze światem tam, gdzie zawodzi dotychczasowa technologia. Choć internet satelitarny od firmy Elona Muska nie jest mistrzem wysokich prędkości, jego wydajność powinna być wystarczająca do zapewnienia swobodnej wymiany danych. Operator gwarantuje bowiem przepustowość transmisji na poziomie od 50 do 150 Mb/s przy opóźnieniach rzędu od 20 do 40 milisekund. Być może za pośrednictwem Starlinka nie pogramy komfortowo w Fortnite’a, ale bez problemu sprawdzimy skrzynkę mailową, przejrzymy serwisy informacyjne czy pobierzemy niewielkie paczki danych.

Dostęp do orbitalnego internetu ma jednak swoją cenę. Za pełen zestaw montażowy trzeba zapłacić 2269 złotych, a to tylko część kosztów, jakie poniesiemy przy okazji korzystania z oferty Starlink. Samą wysyłkę pakietu startowego wyceniono na 276 złotych, a do tego trzeba doliczyć 449 złotych depozytu oraz 449 złotych abonamentu za każdy miesiąc korzystania z usługi. Starlink zastrzega ponadto, że liczba zestawów instalacyjnych jest ograniczona i zamówienia będą realizowane zgodnie z kolejnością ich składania za pośrednictwem strony internetowej Starlink.com. Firma uczula również o konieczności zamontowania talerza odbiorczego w taki sposób, aby ten miał niezakłócony dostęp do nieba.

Sieć satelitarna Starlink wciąż jest w fazie rozwojowej. Korporacja liczy na to, że w finalnej odsłonie będzie składać się z 12 tysięcy satelitów, dzięki czemu znacząc zwiększy się stabilność oraz szybkość oferowanego połączenia.