Starlink sprawi, że zawsze będziemy mieli zasięg?

fot. T-Mobile

T-Mobile i SpaceX łączą siły, aby wykorzystać konstelację satelitów na niskiej orbicie okołoziemskiej (LEO) tego drugiego do rozszerzenia zasięgu komórkowego poza tradycyjne wieże komórkowe. Na początku będą to wiadomości tekstowe, ale z czasem mogą dojść też rozmowy oraz dane.

Jak podaje T-Mobile, setki tysięcy kilometrów kwadratowych w USA są poza zasięgiem telefonii komórkowej. Te martwe strefy istnieją głównie z powodu ograniczeń w użytkowaniu gruntów (na przykład w parkach narodowych), jak również samego ogromu Stanów Zjednoczonych oraz niedostępności terenu w górach czy na pustyniach.

Aby zaradzić tej sytuacji, obie firmy stworzą nową sieć, która będzie nadawać z satelitów Starlink przy użyciu środkowej części pasma przesyłowego T-Mobile. Większość smartfonów w sieci T-Mobile będzie kompatybilnych z nową usługą, co oznacza, że nie będzie trzeba kupować żadnych dodatkowych urządzeń.

Usługa zacznie być testowana w wybranych regionach w przyszłym roku po wystrzeleniu przez SpaceX kolejnych satelitów. Po uruchomieniu powinna zapewnić klientom T-Mobile zasięg tekstowy praktycznie wszędzie w kontynentalnych Stanach Zjednoczonych, jak również na Hawajach, części Alaski, Puerto Rico i wodach terytorialnych USA o ile użytkownik będzie miał nad sobą niebo. Musk powiedział, że będzie działać także w samochodzie lub gdy telefon jest w kieszeni.

Z czasem usługa rozszerzy się o MMS oraz wybrane komunikatory. Później firmy będą starały się umożliwić połączenia głosowe oraz przesyłanie danych.

T-Mobile CEO Mike Sievert powiedział, że ich chcieliby, aby usługa była darmowa w ramach najpopularniejszych abonamentów, ale dodał, że nie jest to oficjalne stanowisko (co oznacza, że plany mogą ulec zmianie). W przypadku najtańszych abonamentów mogą być pobierane opłaty za usługę, ale Sievert powiedział, że będzie to znacznie bardziej przystępne niż dzisiejsze usługi łączności satelitarnej.

T-Mobile i SpaceX wystosowały również otwarte zaproszenie do innych operatorów na całym świecie do współpracy w celu stworzenia „naprawdę globalnej łączności”. T-Mobile ogłosiło, że chętnym do współpracy operatorom będzie oferować roaming.