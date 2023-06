Starship - huk, ryk i ściana ognia. Rakieta SpaceX w widowiskowym teście statycznym

Twitter/Elon Musk

W poniedziałek firma SpaceX przeprowadziła statyczny test ognia rakiety Starship. O godz. 22:27 czasu polskiego w położonej w południowym Teksasie bazie Starbase na zaledwie 5 sekund uruchomiono wszystkie 6 silników Raptor napędzających górną część statku kosmicznego o nazwie Ship 25. Tego typu próby mają kluczowe znaczenie w przygotowywaniu całej rakiety do jej kolejnego lotu - wcześniej poddano im również 33 silniki wchodzące w skład boostera Super Heavy w wersji 9.

Sam test zamienił się w wyjątkowe widowisko:

Starship - statyczny test ognia górnej części rakiety

https://twitter.com/SpaceX/status/1673509777819967488

Udana próba ogniowa przybliża nas do nowego startu Starshipa. Kilka dni temu szef SpaceX, Elon Musk, wyjawił, że rakieta powinna być gotowa do drugiego lotu "za ok. 6 tygodni" - jej start znów jest jednak uzależniony od ewentualnej zgody wydanej przez Federalną Administrację Lotnictwa (FAA), która sama została pozwana przez grupę obrońców środowiska za złe oszacowanie szkód, jakie statek wyrządzi w trakcie orbitalnego lotu testowego.

Przypomnijmy, że firma wprowadziła ponad 1000 zmian w samym Starshipie, jak i na platformie startowej; wszystkie niezbędne informacje na ten temat przedstawiliśmy w tym miejscu.

Najpotężniejsze rakiety wszech czasów

