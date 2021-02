Steam China wystartował. W bibliotece tylko 41 gier

Źródło: Valve

Steam rozpoczął oficjalną ekspansję na jednym z najważniejszych rynków gamingowych ostatnich lat – platforma Valve doczekała się swojej lokalnej, chińskiej odsłony. Ta nie jest jednak aż tak atrakcyjna jak globalna wersja, gdyż oferuje dostęp jedynie do kilkudziesięciu starannie wyselekcjonowanych gier, które przeszły przez sito recenzyjne lokalnych władz.

Na starcie użytkownicy mogą wybierać spośród 41 gier, z czego 11 ma status zapowiedzi i trafi do dystrybucji na przestrzeni kilku kolejnych miesięcy. To niewiele w porównaniu do kilkudziesięciu tysięcy produkcji udostępnianych w globalnej odsłonie. Ograniczone portolio ma jednak swoje dobre strony – lokalny Steam jest pod kloszem ochronnym (oraz kontrolnym) władz i nie trafią tam produkty, które w jakiś sposób mogą ugodzić w chińskie władze. A co za tym idzie, gracze nie muszą obawiać się o to, że nagle zostaną odcięci od swojej biblioteki.

Do zachodniej wersji Steama Chińczycy nadal mogą się zalogować, ale ta wersja platformy może zostać w każdym momencie zbanowana przez władze, jeśli te uznają, że będzie to działanie idące w parze z narodowym interesem.

Wśród tytułów, które pomyślnie przeszły weryfikację władz, znalazły się największe hity od Valve, Counter-Strike: Global Offensive oraz Dota 2. Pozostałe gry to produkcje skrojone z myślą o lokalnych użytkownikach, wśród których znajdziemy m.in. MMO Pardoner od A perfect world. Co ciekawe, każda produkcja na tej platformie ma oficjalny, państwowy numer ISBN. Pełna lista gier chińskiego Steama dostępna jest pod tym linkiem.