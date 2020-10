Stephen Amell, gwiazda Arrow, był zakażony koronawirusem

Źródło: The CW

Stephen Amell, czyli Oliver Queen aka Green Arrow z serialu The CW Arrow wyjawił, że był zarażony wirusem COVID-19. Aktor niedawno ujawnił w podcaście Michaela Rosenbauma Inside of You, że jego test na obecność koronawirusa był pozytywny, a jego walka z nim nie była przyjemna. Wyjawił również, że przed swoim zarażeniem przeszedł jakieś 40 negatywnych testów na obecność COVID-19, które uświadczyły go w przekonaniu, że przez swój zdrowy i bezpieczny tryb życia nie jest w stanie się zarazić.

Ostatecznie Amell ma nadzieję, że inni ludzie wyciągną wnioski z takich historii jak jego i zrobią wszystko, aby być bezpiecznym i uniknąć wirusa poprzez zachowanie wszelkich środków ostrożności. Sam stwierdził, że gdyby nie nagłaśniana kwestia dotycząca koronawirusa być może nawet nie zauważyłby tych objawów i dalej pracował, przez co wirus rozprzestrzeniłby się jeszcze bardziej.