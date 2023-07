To ostatni taki western z prawdziwymi końmi - Steven Spielberg o CGI

Fot. Materiały prasowe

Steven Spielberg już wiele lat temu ostrzegł Antonio Banderasa przed wpływem CGI na branżę rozrywkową. Powiedział mu, że prawdopodobnie kręcą ostatni taki western z prawdziwymi końmi i walką na miecze. Zobaczcie sami.

Antonio Banderas z okazji 25-lecia Maski Zorro udzielił specjalnego wywiadu Yahoo Entertainment. Film został wyprodukowany przez Amblin Entertainment, należące właśnie do Stevena Spielberga, który z tego powodu często przebywał na planie. Antonio Banderas opowiedział Yahoo Entertainment o rozmowie z filmowcem na temat CGI.

Steven Spielberg o CGI

Steven Spielberg powiedział mi kiedyś na planie: To prawdopodobnie jeden z ostatnich takich westernów, kręconych w starym stylu, z prawdziwymi scenami, w których są prawdziwe konie i prawdziwa walka na miecze, bez CGI. Kiedyś wszystko było stworzone z efektów praktycznych.

Dodał: Ale czasy się zmieniają. Wszystko ulegnie zmianie. I to bardzo szybko. Dlatego powinieneś być dumny z tego filmu. I jestem dumny. Prawdopodobnie teraz nawet bardziej niż wtedy, kiedy go kręciłem. Nie wiem, czy byłem kiedyś całkowicie świadomy tego, jakie piętno odciśnie Zorro. Jednak pozostawił po sobie duże wrażenie, co widać nawet teraz, po 25 latach. To był bardzo piękny, przygodowy film, który składał się z wielu elementów, dzięki którym naprawdę mógł zabłysnąć. Mam z nim same dobre wspomnienia.

Zobacz także:

Najlepsze filmy przygodowe w historii [RANKING]

Przed wami wyniki ze strony Ranker, na której to użytkownicy za pomocą głosów ocenili, który film przygodowy, bądź franczyza, zasługują na miano najlepszego.