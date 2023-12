Maska Zorro - Steven Spielberg początkowo chciał innego aktora. To jedna z wielkich gwiazd lat 90.

Fot. Materiały prasowe

Mikael Salomon to nominowany do Oscara operator filmowy, którego zdjęcia w hicie Głębia nadal imponują. To także niezły reżyser serialowy, który pracował przy takich tytułach jak Kompania braci, Rzym czy The Expanse. W rozmowie z portalem Slashfilm ujawnił, że na pewnym etapie pracy nad hitem Maska Zorro z 1998 roku, został zatrudniony do roli reżysera. Ciekawe jednak jest to, kto wówczas mógł zagrać główną rolę.

Tom Cruise jako Zorro

W tej rozmowie ujawnił, że gdy w 1993 roku pracował nad tym filmem odkrył, że producent Steven Spielberg chciał do roli Zorro samego Toma Cruise'a, czyli gwiazdę Top Gun Maverick czy serii Mission: Impossible. Nie doszło to do skutku, bo aktor odmówił Spielbergowi. Cruise skontaktował się również z Salomonem, któremu podziękował za propozycję, ale powiedział mu wprost: on nie pasuje do tej roli.

Filmowiec wspomina, że wówczas odradzał to Spielbergowi. W tamtym okresie jego przyjaciel Bille August zrobił film Dom dusz o kobietach w Chile z całkowicie biała obsadą. Wówczas był on za to krytykowany, a pod kinami w Ameryce Południowej były pikiety bojkotujące tę produkcję. Ostatecznie okazała się ona komercyjną i artystyczną klapą.

Według Salomona nazwiska brane pod uwagę do różnych ról w filmie to Viggo Mortensen i Sean Connery. Natomiast on sam chciał w roli Zorro samego Andy'ego Garcię. Ostatecznie Maska Zorro została wyreżyserowana przez Martina Campbella, a główną role zagrał Antonio Banderas.