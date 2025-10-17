Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Bracia Duffer o zakończeniu Stranger Things. Wskazali filmy, które warto obejrzeć przed finałem

Twórcy Stranger Things nie tylko zdradzili, czego widzowie powinni się spodziewać w finałowym sezonie, ale również przedstawili listę filmów, którymi inspirowali się tworząc ostatnią odsłonę.
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Magda Muszyńska
Magda Muszyńska
Tagi:  zakończenie 
stranger things lista netflix 5. sezon zainspirowane filmy
Stranger Things - 5. sezon fot. Netflix // Empire
Reklama

Pod koniec listopada zadebiutują cztery pierwsze odcinki finałowego sezonu Stranger Things. Młodzi bohaterowie z Jedenastką na czele po raz ostatni zmierzą się z Vecną. Twórcami serialu są bracia Duffer, którzy w rozmowie z magazynem Empire opowiedzieli, jak przebiegała praca nad 5. sezonem.

Czytaj więcej: Finn Wolfhard o finale Stranger Things. Aktor boi się porażki w stylu Gry o Tron

Bracia Duffer o finałowym sezonie

Matt Duffer powiedział, że będąc w finałowym sezonie Stranger Things nie muszą już niczego ukrywać. Z kolei Ross Duffer dodał:

Nie chcieliśmy wiązać wszystkiego w idealną całość, ale myślę, że odpowiadamy na większość pytań i rozwiązujemy każdy wątek. Naszym zamiarem było napisanie definitywnego zakończenia tej historii.

Widzowie mają się spodziewać większych, odważniejszych i dziwniejszych rzeczy w nadchodzących ośmiu odcinkach. Bracia przyznali, że gdy przedstawili scenariusz Netflixowi to szczerze myśleli, skala będzie mniej więcej porównywalna z 4. sezonem. Z uśmiechem przyznali, że okazało się to kłamstwem - zobaczymy ogromne bitwy, które wywołają to samo uczucie, co Bitwa Bękartów w Grze o tron. Matt Duffer powiedział, że odcinki 4 i 8 to "po prostu potwory". Zdjęcia do czwartego epizodu pt. Sorcerer okazały się najbardziej szalonym pod względem logistycznym w ich życiu.

nullfot. Netflix

W magazynie również młoda obsada opowiedziała o tym, jak przeżywają zakończenie pracy nad serialem. Millie Bobby Brown (Jedenastka) przyznała, że gdy po raz ostatni weszła na plan, od razu zaczęła płakać. Finn Wolfhard stwierdzi, że pożegnanie z Mikiem Wheelerem jest "zdecydowanie wzruszające". Przyznał, że prawdopodobnie jeszcze przez jakiś czas nie będzie to wydawało się dla niego definitywne. Gaten Matarazzo (Dustin Henderson), wciąż przyzwyczaja się do tego, że to wszystko się skończyło. Z kolei Noah Schnapp, grający Willa Byersa, jest wdzięczny za rodzinę, którą stworzyli, pracując nad serialem przez 10 lat. Dodał, że docenia te prawdziwe relacje, które zbudowali przez tak długi czas. Są one dla niego bardzo ważne. Dla Caleba McLaughlina pożegnanie z Lucasem jest "słodko-gorzkie". Nie jest aż tak zdenerwowany - po prostu cieszy się z tego doświadczania, które jest jak złoto, czyli bardzo rzadkie.

Bracia Duffer wskazują inspiracje w Stranger Things

Bracia Duffer nie ukrywają tego, że Stranger Things jest w pewnym sensie hołdem dla kultowych filmów Stevena Spielberga i powieści Stephena Kinga, które twórcy uwielbiali w dzieciństwie. Stąd zależało im, aby w ważnych rolach obsadzić ikony lat 80., jak Winonę Ryder, Paula Reisera, Matthew Modine'a czy Seana Astina. W 5. sezonie zobaczymy nawet Lindę Hamilton, czyli Sarę Connor z Terminatora. Matt Duffer przyznał w rozmowie z Time:

Wszyscy, których poprosiliśmy o taki występ lub rolę w serialu, zgodzili się. Mieliśmy dużo szczęścia. Nie chcemy wstawiać kogoś takiego jak [Arnold] Schwarzenegger. To byłoby zbyt rozpraszające. Podoba mi się pomysł, żeby było więcej aktorów charakterystycznych z tamtego okresu, którzy ostatnio byli może niedoceniani… Ktoś z młodszego pokolenia, kto ogląda serial, może nie wiedzieć, kogo im przedstawiamy.

Twórcy zostali poproszeni o stworzenie listy filmów, które zainspirowały finałowy sezon Stranger Things. Te możecie zobaczyć w poniższej galerii. 

Stranger Things - filmy, które zainspirowały 5. sezon

Linda Hamilton wciela się w tajemniczą postać z armii, która nazywa się Dr. Kay. Ma wnieść do serialu tę ​​samą powagę, która uczyniła jej kultową postać z Terminatora 2, tak niezapomnianą.

arrow-left
Linda Hamilton wciela się w tajemniczą postać z armii, która nazywa się Dr. Kay. Ma wnieść do serialu tę ​​samą powagę, która uczyniła jej kultową postać z Terminatora 2, tak niezapomnianą.
materiały prasowe
arrow-right

Stranger Things - zdjęcia z 5. sezonu

Stranger Things 5

arrow-left
Stranger Things 5
fot. Netflix
arrow-right

 

Źródło: empireonline.com // time.com

Magda Muszyńska
Magda Muszyńska
Tagi:  zakończenie 
stranger things lista netflix 5. sezon zainspirowane filmy
Reklama
placeholder
Powiązane seriale

8,7

2016
Stranger Things
Oglądaj TERAZ Stranger Things Dramat
Powiązane osoby

Najnowsze

1 South Park
-

South Park powraca na polskie ekrany. Premiera 28. sezonu w Comedy Central Polska

2 The Boys
-

Znakomite seriale o superbohaterach. Są tak dobre, że przekonają do siebie nawet hejterów

3 Infernal Hulk
-

Bruce Banner pokonany. Narodził się nowy piekielny Hulk

4 Splinter Cell: Deathwatch
-
Spoilery

Sam Fisher czy Miłosz Bolesław? Polski akcent w Splinter Cell: Deathwatch

5 The Centre aka Dinosaur Island
-

Dinozaury kontra Liga Sprawiedliwości. Ta teoria przewiduje finał DCU (wbrew pozorom prawdopodobny)

6 Anno 117: Pax Romana
-

Anno 117: Pax Romana bez tajemnic. Ubisoft opublikował trwający ponad 10 minut zwiastun

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s22e02

Chirurdzy

s24e04

Piekielna kuchnia Gordona Ramsaya

s09e02

9-1-1

s21e15

Starożytni kosmici

s16e10

SpongeBob Kanciastoporty

s2025e201

Moda na sukces

s27e04

Prawo i porządek: Sekcja specjalna

s33e04

The Graham Norton Show
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Bohema

15

paź

Gra

Bohema
Złotowłosa

15

paź

Książka

Złotowłosa
Druga Furioza

15

paź

Film

Druga Furioza
Left-Handed Girl

16

paź

Film

Left-Handed Girl
Sygnaliści

16

paź

Film

Sygnaliści
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Matthew Macfadyen
Matthew Macfadyen

ur. 1974, kończy 51 lat

Max Irons
Max Irons

ur. 1985, kończy 40 lat

Eminem
Eminem

ur. 1972, kończy 53 lat

Michael McKean
Michael McKean

ur. 1947, kończy 78 lat

Mark Gatiss
Mark Gatiss

ur. 1966, kończy 59 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-
Spoilery

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 302-307. Co się wydarzy?

3
-

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

4

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

5

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

6

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

7

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

8

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

9

Twoja Twarz Brzmi Znajomo 22: kto wygrał 6. odcinek? WYNIKI z 10.10

10

Edyta Zając występowała w wielu programach telewizyjnych. Co o niej wiemy?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV