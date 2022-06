Stranger Things - Eleven na pierwszym zdjęciu z 2. części 4. sezonu serialu

fot. youtube / Netflix Polska

Stranger Things powraca w lipcu z 2. częścią 4. sezonu. Magazyn Empire zamieścił w sieci pierwsze zdjęcie promujące finałowe epizody. Przestawia ono Eleven. Możecie je obejrzeć na początku poniższej galerii. Ponadto twórcy serialu, Bracia Duffer, stwierdzili, że ostatni odcinek 4. sezonu, który trwa ponad 2 godziny, będzie miał więcej efektów specjalnych niż cały 3. sezon łącznie.

W 1. części 4. sezonu serialu nad miasteczkiem Hawkins po raz kolejny zaczęły gromadzić się czarne chmury. Otóż pojawia się w nim nowe zagrożenie z Drugiej Strony - potężny Vecna, który wkrada się do umysłów młodych ludzi i ich morduje. Dustin i spółka muszą go powstrzymać. W tym czasie Eleven zostaje znowu poddana szkoleniu, aby odzyskać swoje moce, a Joyce wyrusza do Rosji, aby uratować Hoppera, który znajduje się w więzieniu na Kamczatce.

Stranger Things - zdjęcie z 2. części 4. sezonu

Stranger Things 4. sezon 2. część

W obsadzie 4. sezonu znajdują się Winona Ryder jako Joyce Byers, David Harbour jako Jim Hopper, Finn Wolfhard jako Mike Wheeler, Noah Schnapp jako Will Byers, Millie Bobby Brown jako Eleven, Caleb McLaughlin jako Lucas Sinclair, Gaten Matarazzo jako Dustin Henderson, Cara Buono jako Karen Wheeler, Natalia Dyer jako Nancy Wheeler, Charlie Heaton jako Jonathan Byers, Joe Keery jako Steve Harrington, Sadie Sink jako Max, Maya Thurman-Hawke jako Robin, Brett Gelman jako Murray Bauman i Priah Ferguson jako Erica Sinclair.

Wśród nowych nazwisk znajdują się Amybeth McNulty, Myles Truitt, Jamie Campbell Bower, Grace Van Dien i Regina Ting Chen.

Stranger Things - premiera 2. części 4. sezonu 1 lipca.