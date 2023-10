Stranger Things – finałowy sezon trafi do kin? Tego chce współtwórca serialu

Fot. Netflix

Prace na planie czwartego sezonu Stranger Things jeszcze się nie rozpoczęły i wszyscy czekają na zakończenie strajku aktorów. Szanse na pojawienie się nowych odcinków w przyszłym roku są więc niewielkie, ale zdaniem Shawna Levy’ego, producenta serialu, jest na co czekać. Już wcześniej Levy zapowiedział, że finał będzie oferował skalę kinowych blockbusterów. W podcaście Happy Sad Confused z Joshem Horowitzem przyznał, że jego marzeniem jest obejrzeć nadchodzący piąty sezon na dużym ekranie.

Shawn Levy chce obejrzeć finałowy sezon Stranger Things w kinie

Producent powiedział, że chciałby zobaczyć całe Stranger Things w kinach, ale będzie zadowolony, jeżeli Netflix zdecyduje się na pokazanie w kinach chociaż finałowego sezonu.

Od wielu lat nie mogę się doczekać jako widz, czyli w ostatecznym rozrachunku wciąż jestem facetem, który siedzi na widowni i chce być zachwycony. Nawet kiedy reżyseruję, myślę o tym, jakie byłoby to uczucie, gdybyś to oglądał, i taki jest mój sposób działania. Szczerze mówiąc, bardzo chciałbym zobaczyć cały serial Stranger Things w kinie, ponieważ bracia Duffer są po prostu wspaniałymi twórcami, a praca, którą wykonują, jest niewątpliwie równie ambitna i dobrze wykonana jak w każdym innym filmie i bardzo chciałbym zobaczyć, jak kończymy z największym możliwym hukiem. Jeśli doświadczenie kinowe może być tego częścią, osobiście będę bardzo szczęśliwy z tego powodu.

Shawn Levy przyznał, że historia z piątego sezonu zachowuje wszystkie elementy, z których serial jest znany. Fani mogą spodziewać się epickiego zakończenia:

Ten sezon jest epicki i ma rozmach kinowej produkcji, ale to w dużej mierze Stranger Things jakie znamy. Muszę przyznać uznanie Dufferom. Oni zawsze... czasami czytasz zarys historii i to jest po prostu ogromne, masywne. Ale potem zapoznajesz się ze scenariuszami i raz po raz przypominasz sobie, że mają wrodzony instynkt do łączenia tego co epickie z tym co intymne, a także mroku gatunku z ciepłem tych postaci.