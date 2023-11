Stranger Things i Biedne istoty: filmowo-serialowe premiery wydawnictwa Poradnia K.

Poradnia K.

Reklama

Nakładem wydawnictwa Poradnia K. ukazały się dzisiaj dwie nowe książki. Pierwszą z nich jest Lot Ikara - opowieść ze świata Stranger Things. W powieści Caitlin Schneiderhan (pracowała przy serialu) poznamy wcześniejsze losy jednego z bohaterów produkcji. Eddie, bo o nim mowa, to metalowiec i społeczny wyrzutek. Ma jednak swoje marzenia, ambicje i tajemnice.

Drugą nowością jest powieść Alasdaira Graya zatytułowana Biedne istoty. To wariacja na temat motywu potwora Frankensteina. Tym razem ożywiona przez geniusza młoda kobieta chce czerpać z życia całymi garściami, z naciskiem na romanse i cielesne przyjemności. Już niedługo w kinach zagości ekranizacja tej powieści.

Poniżej zajdziecie szczegółowe opisy obu książek.

Lot Ikara - opis i okładka książki

Źródło: Poradnia K.

Biedne istoty - opis i okładka książki

Źródło: Poradnia K.

Żywy trup? Potwór? A może empatyczna i wrażliwa istota poszukująca akceptacji i miłości…

Glasgow, koniec XIX wieku. Ekscentryczny i równie odrażający doktor Godwin Baxter pokonuje nauką śmierć, przywracając do życia ciało młodej samobójczyni, która utonęła w rzece. Jako że przy okazji wszczepia jej mózg małego dziecka, będzie musiał nauczyć ją życia od początku.

Piękna, żywiołowa i błyskotliwa Bella uczy się mówić w błyskawicznym tempie poszerzając swoje słownictwo. Jej postępy przerastają oczekiwania twórcy. Jest pozbawiona uprzedzeń, łakoma życia i wiedzy, a także nienasycona seksualnie. Nie daje się podporządkować ani mężczyznom, ani innym ograniczeniom swoich czasów.

Opowieść o Belli, o jej Bozi, jej kochankach, mężach i jej niespożytej namiętności to historia żywej i prawdziwej miłości oraz niezwykłej przemiany, a także hołd dla naukowej brawury. Przenosi czytelnika z sali operacyjnej późnowiktoriańskiego Glasgow do arystokratycznych kasyn, slumsów Aleksandrii i paryskiego burdelu, aż po ołtarz w szkockim kościele. To jednak wcale nie zapowiada zakończenia… Bo życie bez wolności wyboru nie jest warte życia.

Powieść jest postmodernistyczną rewizją Frankensteina, w której klasycznego potwora zastąpiła Bella Baxter – piękna młoda erotomanka przywrócona do życia z mózgiem niemowlęcia. Parodiując klasyczną powieść wiktoriańską, Gray stworzył dowcipną alegorię polityczną, w której ważną rolę odgrywa wątek pojedynku między żądzami mężczyzn a niezależnością kobiet, wciąż nad wyraz aktualny.