Stranger Things - Joseph Quinn spotkał się z zespołem Metallica. Zagrał z nimi Master of Puppets

fot. Netflix

Eddie Munson, który pojawił się w 4. sezonie Stranger Things to chyba obecnie ukochany bohater wśród fanów produkcji Netflixa. Sama scena jego gitarowej solówki utworu Master of Puppets Metallici jest jedną z ulubionych sekwencji widzów w całej historii produkcji. Joseph Quinn, który wciela się w bohatera, został zaproszony na spotkanie przez członków legendarnej kapeli w czasie ich występu na festiwalu Lollapalooza. Aktor w trakcie jam session miał okazję zagrać z zespołem wspomniane, ikoniczne Master of Puppets. Zobaczcie niżej wideo z tego spotkania.

W 4. sezonie Hawkins nawiedza kolejny stwór z krainy Uppside Down. To Vecna, który potrafi wkradać się do umysłów młodych ludzi i w ten sposób ich uśmierca. Nasi bohaterowie stają do walki z zagrożeniem. W tym czasie Eleven wyrusza do bazy na pustkowiu, gdzie ma odzyskać swoje moce.

Joseph Quinn - spotkanie z zespołem Metallica

W obsadzie 4. sezonu oprócz Quinna znaleźli się Winona Ryder jako Joyce Byers, David Harbour jako Jim Hopper, Finn Wolfhard jako Mike Wheeler, Noah Schnapp jako Will Byers, Millie Bobby Brown jako Eleven, Caleb McLaughlin jako Lucas Sinclair, Gaten Matarazzo jako Dustin Henderson, Cara Buono jako Karen Wheeler, Natalia Dyer jako Nancy Wheeler, Charlie Heaton jako Jonathan Byers, Joe Keery jako Steve Harrington, Sadie Sink jako Max, Maya Thurman-Hawke jako Robin, Brett Gelman jako Murray Bauman i Priah Ferguson jako Erica Sinclair.

Wśród nowych nazwisk znaleźli się Amybeth McNulty, Myles Truitt, Jamie Campbell Bower, Grace Van Dien i Regina Ting Chen.