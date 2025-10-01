Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Kubełek na popcorn ze Stranger Things. Odważycie się włożyć dłoń w paszczę Demogorgona?

Stranger Things leci co prawda w streamingu, a nie na dużym ekranie, ale najwyraźniej to nie znaczy, że nie możecie poczuć się podczas seansu jak w kinie. Przynajmniej tak wydaje się uważać Target, dając fanom kubełek na popcorn.
placeholder
Reklama
placeholder
Paulina Guz
Paulina Guz
Tagi:  kubełek na popcorn 
stranger things
Making of Stranger Things Demogorgon źródło: iamag.co
Reklama

Nadchodzi ostatni sezon hitu Stranger Things z Netflixa. Z tej okazji Target postanowił wprowadzić do swoich sklepów nową kolekcję, poświęconą serialowi. Wśród wielu gadżetów jest jeden, który zawsze przykuwa zainteresowanie naszych czytelników, czyli kubełek na popcorn. Trzeba przyznać, że robi wrażenie. Zobaczcie sami.

Kubełek na popcorn ze Stranger Things

Kubełek na popcorn ma kształt Demogorgona. To prawdopodobnie jeden z najbardziej rozpoznawalnych złoczyńców z serialu Stranger Things. Uwagę zwraca w szczególności górna część opakowania, ponieważ wokół głównego otworu znajdują się rozpostarte szeroko płaty, pokryte ostrymi zębami. Żeby dostać się więcej do słonej przekąski, musimy wprost włożyć rękę w paszczę bestii. 

Kubełek na popcorn ze Stranger Things

arrow-left
Kubełek na popcorn ze Stranger Things
Fot. Target
arrow-right

Stranger Things - kiedy premiera ostatniego sezonu?

Ostatni sezon popularnego serialu Stranger Things został podzielony na trzy cześci. Pierwsza zadebiutuje w Netflixie już 26 listopada 2025 roku i będzie składać się z czterech odcinków. Kolejne trzy epizody pojawiają się 25 grudnia. Za to na sam finał będzie trzeba poczekać aż do 31 grudnia.

Źródło: bloody-disgusting.com

Paulina Guz
Paulina Guz
Tagi:  kubełek na popcorn 
stranger things
Reklama
placeholder
Powiązane seriale

8,7

2016
Stranger Things
Oglądaj TERAZ Stranger Things Dramat

Najnowsze

1 Spider-Man
-
Plotka

W Avengers: Doomsday jest Spider-Man - tylko który? Reżyserzy mogli też zapowiedzieć giganta Marvela

2 21. Ray Barone (Wszyscy kochają Raymonda )
-

Niespodzianka na 30-lecie Wszyscy kochają Raymonda. Będzie odcinek specjalny

3 We Bury the Dead
-

Daisy Ridley zawalczy z zombiakami. Zwiastun We Bury the Dead

4 Odrzuceni
-

Nowy serial twórcy Synów Anarchii jeszcze w tym roku! Pierwsze zdjęcia i data premiery Odrzuceni

5 Amy Adams - zdjęcie
-

Czy Mara Jade wraca do kanonu Star Wars? Oto potencjalna aktorka, która ją zagra

6 Syn Cieśli
-

Nicolas Cage w horrorze o Jezusie. Zwiastun filmu Syn Cieśli

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s2025e189

Moda na sukces

s27e01

Wielkie projekty

s04e03

s28e04

The Voice

s09e01

Miłość jest ślepa

s05e02

Kulawe konie

s02e05

Pokolenie V

s38e185

Zatoka serc
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles

30

wrz

Gra

Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles
Earthquake: Joke Telling Business

30

wrz

Film

Earthquake: Joke Telling Business
Nieczysta gra

01

paź

Film

Nieczysta gra
Skarbek

03

paź

Film

Skarbek
Skomplikowani

03

paź

Film

Skomplikowani
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Brie Larson
Brie Larson

ur. 1989, kończy 36 lat

Zach Galifianakis
Zach Galifianakis

ur. 1969, kończy 56 lat

Rupert Friend
Rupert Friend

ur. 1981, kończy 44 lat

Esai Morales
Esai Morales

ur. 1962, kończy 63 lat

Jurnee Smollett-Bell
Jurnee Smollett-Bell

ur. 1986, kończy 39 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

3
-
Spoilery

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 714-718. Co się wydarzy?

4

Królowa przetrwania 3: uczestniczki. To one pojadą razem do dżungli

5

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

6

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

7

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

8

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

9

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

10

Edyta Zając występowała w wielu programach telewizyjnych. Co o niej wiemy?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV