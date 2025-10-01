Kubełek na popcorn ze Stranger Things. Odważycie się włożyć dłoń w paszczę Demogorgona?

źródło: iamag.co

Nadchodzi ostatni sezon hitu Stranger Things z Netflixa. Z tej okazji Target postanowił wprowadzić do swoich sklepów nową kolekcję, poświęconą serialowi. Wśród wielu gadżetów jest jeden, który zawsze przykuwa zainteresowanie naszych czytelników, czyli kubełek na popcorn. Trzeba przyznać, że robi wrażenie. Zobaczcie sami.

Kubełek na popcorn ze Stranger Things

Kubełek na popcorn ma kształt Demogorgona. To prawdopodobnie jeden z najbardziej rozpoznawalnych złoczyńców z serialu Stranger Things. Uwagę zwraca w szczególności górna część opakowania, ponieważ wokół głównego otworu znajdują się rozpostarte szeroko płaty, pokryte ostrymi zębami. Żeby dostać się więcej do słonej przekąski, musimy wprost włożyć rękę w paszczę bestii.

Stranger Things - kiedy premiera ostatniego sezonu?

Ostatni sezon popularnego serialu Stranger Things został podzielony na trzy cześci. Pierwsza zadebiutuje w Netflixie już 26 listopada 2025 roku i będzie składać się z czterech odcinków. Kolejne trzy epizody pojawiają się 25 grudnia. Za to na sam finał będzie trzeba poczekać aż do 31 grudnia.