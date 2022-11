Stranger Things - ujawniono tytuł pierwszego odcinka 5. sezonu. Eddie powróci?

fot. Netflix

6 listopad 1983 roku to ważna data w świecie Stranger Things. To właśnie wtedy Jedenastka (w tej roli Millie Bobby Brown) otwarła przejście do Drugiej strony, a Will Byers (Noah Schnapp) zaginął. Również 6 listopada odbywa się Dzień Stranger Things, który zapewnia różne atrakcje fanom oraz dostarcza nowych informacji o serialu. W tym roku wyjawiono tytuł pierwszego odcinka 5. sezonu. Brzmi on "Chapter One: The Crawl". Jego scenarzystami są twórcy serialu, czyli bracia Duffer.

Tę informację ujawniono za pomocą mediów społecznościowych, gdzie udostępniono pierwszą stronę scenariusza. Zdjęcie możecie zobaczyć poniżej.

Prace przedprodukcyjne wciąż trwają, a zdjęcia do 5. sezonu mają się rozpocząć się w 2023 roku. Tytuł pierwszego rozdziału nie wyjawia wiele - można przetłumaczyć go jako czołganie się, pełzanie, raczkowanie lub kraul. Jednak fani zaczęli spekulować, że może się to odnosić do Eddiego Munsona (Joseph Quinn), który zginął heroicznie w 4. sezonie tuż po tym, jak zagrał na gitarze utwór Master of Puppets zespołu Metallica. W tej piosence pada słowo "crawling", a uwielbiana postać miałby się wyczołgać z Drugiej strony.

Inni fani uważają, że odnosi się to do Max (Sadie Sink), którą przywróciła do życia Jedenastka i obecnie znajduje się w śpiączce.

Słowo "crawl" może też się odnosić do terminu używanego w grze Dungeons and Dragons lub do Vecny, który rośnie w siłę i "wpełznie" do Hawkings w 5. sezonie.

Nie znamy szczegółów fabuły finałowej serii Stranger Things. Bracia Duffer jedynie obiecali, że postarają się nie dodać nowych postaci do historii, skupiając się na głównych bohaterach.

W sieci pojawił się także plakat z okazji Dnia Stranger Things, który możecie zobaczyć na początku poniższej galerii

Stranger Things - plakat 6 listopad

Stranger Things - 4 sezony są dostępne na Netflix.