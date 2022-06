Stranger Things wciąż najpopularniejszym serialem Netflixa. Jak radzi sobie The Umbrella Academy?

fot. materiały prasowe

22 czerwca 2022 roku na platformie Netflix zadebiutował 3. sezon wyczekiwanego serialu The Umbrella Academy. Jest to jeden z hitów platformy i wielu fanów na pewno było ciekawych, jak poradzi sobie ta produkcja po pierwszym weekendzie od premiery. W zestawieniu od 20 do 26 czerwca, serial zajął 1. miejsce i oglądany był przez 124 mln godzin. Tuż za tą produkcją znajduje się 4. sezon Stranger Things, który już piąty tydzień z rzędu znajduje się w TOP10 z wynikiem 76 mln godzin.

Z innych serialowych produkcji dopiero na 5. miejscu znajduje się 6. sezon Peaky Blinders z wynikiem 30 mln godzin. Stranger Things niezmiennie jest najpopularniejszą anglojęzyczną produkcją serwisu Netflix - po 28 dniach od premiery ma na swoim koncie 930,3 mln godzin. Z filmów anglojęzycznych w tygodniu od 20 do 26 czerwca, dominuje natomiast Człowiek z Toronto (53,890 mln godzin). Oba rankingi możecie zobaczyć poniżej:

TOP 10 Netflix - najpopularniejsze seriale anglojęzyczne 20-26 czerwca

10. Man Vs Bee: 1. sezon - 18,2 mln godzin

TOP 10 Netflix - najpopularniejsze filmy anglojęzyczne 20-26 czerwca

10. To - 8,350 mln godzin

Z produkcji nieanglojęzycznych filmowych, mamy na 2. miejscu polski film Parada serc (9,1 mln godzin). Wśród seriali zwycięża w tym tygodniu Dom z Papieru: Korea (33 mln godzin).