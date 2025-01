Straszny film 6 - oficjalna data premiery. Bracia Wayans po 18 latach wracają za stery!

fot. materiały promocyjne

Marlon Wayans ogłosił w swoich mediach społecznościowych, kiedy zadebiutuje nowy Straszny film. Oficjalna data premiery to 12 czerwca 2026 roku.

Po raz pierwszy od 18 lat bracia Wayans zebrali się, by napisać nowy oryginalny scenariusz do franczyzy. To właśnie oni podłożyli fundamenty pod serię. Keenen Ivory Wayans wyreżyserował i napisał scenariusz do dwóch pierwszych filmów z serii. Za to Marlon Wayans i Shawn Wayans napisali i zagrali w dwóch pierwszych częściach. Fakt, że to oni sprawują pieczę nad kolejną odsłoną, pewnie uspokoi wielu fanów.

Warto dodać, że Straszny film z 2000 roku był wielkim hitem. Na otwarcie zarobił aż 42,5 mln dolarów, co było w tamtych czasach rekordem, jeśli chodzi o horror z kategorią wiekową R, a także film z czarnoskórym reżyserem.

Straszny film 6 - informacje

Co jeszcze wiemy o nowej części Strasznego filmu? To będzie szósty film we franczyzie. Oprócz braci Wayans, nad produkcją pracuje również Rick Alvarez, który pełni rolę scenarzysty i producenta. Za widowisko odpowiedzialne są Paramount i Miramax. Na razie nie znamy szczegółów fabuły, ale może domyślać się, że tak jak w przypadku poprzednich odsłon, twórcy zaserwują nad parodię znanych horrorów.

