Strażnicy Galaktyki 3 - 17 potwierdzonych bohaterów i członków obsady. Adam Warlock, Cosmo i gwiazda Suicide Squad

Fot. Materiały prasowe

Debiut Guardians of the Galaxy Vol. 3 zbliża się wielkimi krokami. To ostatnia część przygód drużyny Star-Lorda w MCU i prawdopodobnie pożegnanie Jamesa Gunna z uniwersum na jakiś czas po tym, jak filmowiec stanął na czele DCU.

By przygotować się do tego pełnego akcji i jednocześnie sentymentalnego seansu, przygotowaliśmy dla was przewodnik po postaciach: oto 17 potwierdzonych bohaterów i członków obsady Strażników Galaktyki 3. Zapraszamy do lektury i czekamy na wasze komentarze.

Strażnicy Galaktyki 3 - 17 potwierdzonych bohaterów i członków obsady

Oprócz dobrze znanych postaci, takich jak Star-Lord, Gamora, Rocket, po raz kolejny trochę starszy Groot i Drax, pojawią się także ekscytujący nowi bohaterowie, w tym Adam Warlock, którego zagra Will Poulter - stworzony specjalnie po to, by zniszczyć Strażników Galaktyki - a także złoczyńca High Evolutionary.

Warto też zwrócić uwagę na to, że wróci piesek Cosmo, który zadebiutował w Strażnikach Galaktyki, a po raz pierwszy przemówił w Strażnicy Galaktyki: Coraz bliżej święta.

Chukwudi Iwuji jako złoczyńca The High Evolutionary. Został opisany jako socjopatyczny, narcystyczny i czarujący. W komiksach przeprowadza okrutne eksperymenty na stworzeniach z całego uniwersum, w tym na Rockecie.

Strażnicy Galaktyki 3 - o czym będzie film?

Strażnicy Galaktyki 3 przedstawią nam kolejne losy tytułowej drużyny, która tym razem będzie musiała zadbać nie tylko o ratowanie całego uniwersum, ale też siebie nawzajem. W pierwszym zwiastunie oraz zamieszczonych opisach zawarta jest zatem informacja dla widzów, że czekają nas pożegnania. Niewiele na ten moment zdradzono, ale twórcy podkreślają, że gwiazdą tej części będzie Rocket.

Strażnicy Galaktyki 3 - premiera filmu w kinach w USA 5 maja 2023 roku.