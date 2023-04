Strażnicy Galaktyki 3 też dostali plakaty w stylu Barbie. Star-Lord, Groot i inni w nietypowym wydaniu

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Marvel/Twitter

Film Strażnicy Galaktyki 3 nadchodzi wielkimi krokami. Na ostatnim odcinku kampanii promocyjnej twórcy najbliższej odsłony MCU postanowili skorzystać z ogromnej popularności, jaką w ostatnich dniach w sieci cieszy się udostępniony przez studio Warner Bros. generator obrazów, pozwalający wkleić dowolne zdjęcie na plakacie produkcji Barbie. To właśnie dzięki niemu w Internecie zaroiło się od memów przedstawiających choćby wiedźmina Geralta, bohaterów serialu Sukcesja czy zjeżdżającą na nartach Gwyneth Paltrow. Teraz przyszła pora na Star-Lorda, Groota, Rocketa i spółkę.

Prace udostępniono na oficjalnym koncie Marvel India; poza wcześniej wspomnianymi postaciami przedstawiają one również Nebulę, Gamorę, Mantis i Draxa. Każde z nich zyskało swoje własne logo, jak również towarzyszące hasło. Spójrzcie sami:

Strażnicy Galaktyki 3 - plakaty w stylu Barbie

Film Strażnicy Galaktyki 3 zadebiutuje w polskich kinach 5 maja. Tak prezentuje się oficjalny opis fabuły:

W Strażnikach Galaktyki 3 nasza ukochana grupa kosmicznych wyrzutków próbuje wieść spokojne życie na Knowhere. Ich codzienność zostanie jednak wywrócona do góry nogami przez echo przeszłości Rocketa. Peter Quill, wciąż wstrząśnięty po stracie Gamory, musi zebrać wokół siebie swoją drużynę w celu przeprowadzenia niebezpiecznej misji. Ocalić życie Rocketa - to zadanie, jeśli nie zakończy się powodzeniem, może doprowadzić do końca istnienia grupy Strażników Galaktyki w wersji, jaką znamy.