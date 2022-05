Strażnicy Galaktyki 3 - koniec prac na planie. James Gunn wrzucił zdjęcie

materiały prasowe

Zakończono prace na planie filmu Strażnicy Galaktyki 3. Reżyser i scenarzysta James Gunn ogłosił to na Twitterze, jednocześnie wrzucając zdjęcie z ekipą. Dodał też, że nie wrzuca dodatkowej fotki z Zoe Saldaną, bo siedziała z aktorem, który jeszcze nie został ogłoszony. Potem dodał starą fotkę Zoe z Jennifer Holland (prywatnie żona Gunna), ale podkreślił, że Holland nie jest tą tajemniczą osobą.

Strażnicy Galaktyki 3 - koniec zdjęć

https://twitter.com/JamesGunn/status/1522730391911686144

https://twitter.com/JamesGunn/status/1522731151143616512

Na obecną chwilę kompletnie nic nie wiadomo na temat fabuły filmu. Jest ona trzymana w tajemnicy. Strażników Galaktyki zobaczymy w lipcu 2022 roku w filmie Thor: miłość i grom, więc być może wówczas dostaniemy pierwsze sugestie, co tam naprawdę może wydarzyć się w trzeciej i ostatniej części w wykonaniu Jamesa Gunna. Czy to koniec Strażników Galaktyki? Wiele wskazuje na to, że będziemy musieli się pożegnać z grupą w tym właśnie składzie, ale najpewniej nie ze wszystkimi.

Strażnicy Galaktyki 3 - premiera tylko w kinach zaplanowana jest na 2023 rok.