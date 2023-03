"Skończ z rasistowskimi założeniami" - James Gunn ostro do internauty mającego problem z czarnoskórą postacią

Marvel

James Gunn postanowił w ostrych słowach odpowiedzieć internaucie, który na Instagramie zaczął narzekać na fakt, że w filmie Strażnicy Galaktyki 3 w rolę złoczyńcy znanego jako High Evolutionary wcieli się czarnoskóry Chukwudi Iwuji - przypomnijmy, że w komiksowym materiale źródłowym ten antagonista przedstawiany był najczęściej jako postać o fioletowym kolorze skóry. Reżyser określił założenia swojego adwersarza jako "rasistowskie".

Cała sytuacja zaczęła się od tego, że Gunn zamieścił w sieci zdjęcie Iwujiego w roli łotra, podpisując je: "Nie mogę się doczekać, aż poznacie tego gościa". Wtedy jeden z internautów wyraził, delikatnie rzecz ujmując, swoje niezadowolenie z faktu, że sportretuje go czarnoskóry aktor:

Cholera... Kolejnego białego kolesia zamienili w czarnego. Dlaczego nie mogli zostawić go białego, albo, sam nie wiem... Sięgnąć po przedstawiciela innej mniejszości? Co z Azjatami? Albo Latynosami? Ilu Latynosów i Azjatów mamy teraz w MCU? Może 5 razem? Albo zróbmy z niego rdzennego Amerykanina czy coś... No ale oni nie chcą i tego nie zrobią. I właśnie dlatego wspierają kulturę woke.

Użytkownik Instagrama dodał:

Następnym razem główna postać - bohater albo złoczyńca, będzie transeksualna, homoseksualna albo niebinarna, niezależnie od jej przedstawienia w komiksach. Smutne i żałosne. Wybierają aktorów pod kątem kolory skóry i politycznej poprawności, a nie na podstawie jego umiejętności aktorskich i tego, co osiągnął w karierze.

Gunn odpowiedział następującymi słowami:

Wybrałem najlepszego aktora - kropka. Najlepszą osobę do tej roli. Mam w du... to, jaką mniejszość reprezentuje Chukwudi Iwuji, więc skończ z tymi rasistowskimi założeniami w kwestii jego wyboru. A tak przy okazji - on zagra kogoś, kto w komiksach właściwie zawsze miał fioletowy kolor skóry.

Strażnicy Galaktyki 3 zadebiutują w polskich kinach 5 maja.