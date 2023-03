Disney gani Marvela: "Naprawdę potrzebujecie 3. i 4. filmu o danej postaci?". Diagnoza problemów MCU

Marvel

Prezes Disneya, Bob Iger, w trakcie wczorajszego spotkania z inwestorami zabrał głos na temat przyszłości firmy, odnosząc się do obecnej kondycji jej najważniejszych franczyz z Marvelem na czele. Wygląda na to, że decydenci mają świadomość aktualnych problemów MCU; Iger w zaskakująco szczerych słowach zapytał o sens powstawania kolejnych części filmów o tych samych superbohaterach, akcentując jednocześnie, że kluczem do sukcesu może być stawianie na ekspozycję grupy Avengers złożonej już z nowych postaci.

Choć szef Disneya nie wymienił konkretnych produkcji, amerykańskie portale popkulturowe nie mają wątpliwości, że jego krytyka jest powiązana ze słabszym od oczekiwanego przyjęciem opowieści Thor: miłość i grom i Ant-Man i Osa: Kwantomania.

W Marvelu mamy przeszło 7 tysięcy postaci, historii do opowiedzenia jest o wiele więcej. Tym, na co musimy zwracać uwagę w jego przypadku, niekoniecznie jest liczba opowiadanych historii, a to, jak często wracamy do źródła jeśli chodzi o tych samych, konkretnych bohaterów. Sequele zazwyczaj sprawdzają się u nas dobrze, ale czy - na przykład - naprawdę potrzebujesz jeszcze trzeciego i czwartego, czy może jednak już czas spojrzeć w kierunku innych postaci?

Iger dodał:

Myślę, że musimy po prostu przyjrzeć się, na jakich postaciach się skupiamy i jakie o nich historie przedstawiamy. Jeśli spojrzycie na najbliższe 5 lat Marvela, zobaczycie dużo nowości. Teraz wracamy choćby do franczyzy Avengers, przy czym grupa ta będzie już inna.

Prezes Disneya raz jeszcze podkreślił, że także Kinowe Uniwersum Marvela powinno obecnie stawiać na jakość zamiast ilości:

Konsumenci mają teraz w czym wybierać, więc wraca pytanie o to, co nas wyróżnia? Tak, rozmawialiśmy wcześniej o markach: Gwiezdnych Wojnach, Marvelu, Disneyu czy Pixarze, ale to jakość jest także takim wyróżnikiem. HBO w swoich najlepszych czasach dobrze udowodniło, że to wysokiej jakości programy, seriale i filmy robiły różnicę, a nie ich ilość. Platformy streamingowe co prawda wymagają ilości, ale należy zadać sobie pytanie, czy to na pewno właściwy kierunek. Może powinniśmy poprawić proces selekcji; kilka razy mówiłem już o większym "rozsądku", ale trzeba być po prostu bardziej wybrednym w tym, co się robi.

Marvel - największe problemy filmów i seriali 4. i 5. fazy MCU

Koncepcja multiwersum może być zbyt ambitna jak na Kinowe Uniwersum Marvela – twórcy uciekają się do przeróżnych, choćby graficznych (vide serial Loki) sztuczek, które mają wytłumaczyć odbiorcom zasady istnienia wieloświata, lecz w sieci wciąż możemy napotkać na niekończące się dyskusje o takich aspektach jak warianty czy alternatywne linie czasowe (ilu z widzów ma świadomość, że Sinister Strange i Strange Supreme to dwie różne osoby?).