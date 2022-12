Strażnicy Galaktyki 3 - Zoe Saldaña o zachowaniu tajemnicy w Marvelu. Można się poczuć, jak w... sekcie

fot. Marvel Studios

Strażnicy Galaktyki 3 to nowa odsłona przygód tytułowych bohaterów, w których ponownie wcielą się Chris Pratt, Dave Bautista, Karen Gillan, Pom Klementieff, a głosu Rocketowi i Grootowi użyczą Bradley Cooper i Vin Diesel. W opisie filmu wyreżyserowanego przez Jamesa Gunna możemy przeczytać, że Peter Quill, wciąż wstrząśnięty po stracie Gamory, musi zebrać drużynę, aby obronić całe uniwersum, jak i swój własny świat. Jeśli ta misja zakończy się niepowodzeniem, może ona stać się końcem również dla samych Strażników.

Nie jest niespodzianką, że do roli Gamory (ale innego wariantu) powraca Zoe Saldaña. W wywiadzie dla Hot Ones została zapytana o utrzymywanie tajemnicy w Marvel Studios. Saldaña przyznała, że niesie to ze sobą pewne wady i zalety.

Kiedy pracujesz dla Marvela, czujesz się jak w sekcie. Wszyscy mówią: "Co się dzieje? Jestem ubrana na zielono po czterech godzinach charakteryzacji, musimy coś kręcić, co to jest?" [Śmiech] Ma to swoje wady i zalety - zaletą jest to, że delektujesz się niespodzianką na koniec i nie psujesz jej, a widzowie mogą przeżyć niesamowitą przygodę, idąc do kina, aby to obejrzeć. Dla aktora to raczej wada, bo nie wiesz, co dostajesz, nie wiesz, dokąd zmierzasz, nie wiesz, co mówisz, nie wiesz, co się wydarzy, a to może być trochę denerwujące.

zrzut ekranu

Wśród nowych członków obsady są Will Poulter jako Adam Warlock, a także Chukwudi Iwuji (High Evolutionary), Daniela Melchior, Nico Santos i Maria Bakalova, która użyczy głosu kosmicznemu psu, Cosmo.

Strażnicy Galaktyki vol. 3 - premiera w polskich kinach 5 maja 2023 roku.