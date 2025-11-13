"Zbawca Predatora" był blisko dołączenia do MCU. Który film chciał reżyserować?
Dan Trachtenberg uratował markę Predatora przed zapomnieniem i tchnął w nią nowe życie. Możliwe jednak, że tak by się nie stało gdyby otrzymał pracę w Marvelu. Który film chciał wyreżyserować?
Dan Trachtenberg to reżyser znany obecnie głównie z uratowania Predatora. Franczyza chyliła się ku upadkowi po filmie z 2018 roku, a jemu udało się dać nowe życie całej marce za sprawą Prey: Predator, a potem Predator: Pogromca zabójców. Teraz w kinach triumfy święci Predator: Strefa zagrożenia i wszystko wskazuje na to, że przyszłość kosmicznego łowcy pozostanie w rękach właśnie tego reżysera. Ale kto wie jakby wyglądała jego rzeczywistość gdyby udało mu się dostać pracę w Marvelu...
Kto zepsuł Fantastyczną Czwórkę z 2015 roku? Miles Teller: "Być może była jedna naprawdę ważna osoba"
W rozmowie z Joshem Horowitzem w ramach podcastu Happy Sad Confused, Dan Trachtenberg zdradził, że rozmawiał z Marvel Studios w sprawie reżyserii jednego z filmów, który dziś jest powszechnie znany i uwielbiany. Chodziło o Strażników Galaktyki, których ostatecznie wyreżyserował James Gunn, obecny kierownik DCU, twórca całej trylogii filmów o tym zespole dla Marvela.
Aktualnie wydaje się, że szanse na to, żeby Trachtenberg wyreżyserował coś dla Marvela są niewielkie. Niewykluczone, że Dom Pomysłów będzie kontynuować w ten lub inny sposób serię Strażników i zrobi to najpewniej bez udziału Gunna, który pracuje dla konkurencji, więc tutaj można by było upatrywać szans na dołączenie tego reżysera do MCU. Warto jednak zauważyć, że powierzono mu praktycznie całą markę Predatora do opieki i pozwolono na robienie wszystkiego, co mu się żywnie podoba w jej ramach, zatem mało prawdopodobne, że rzuci to wszystko w kąt dla innego projektu.
Źródło: comicbookmovie.com
