Strażnicy Galaktyki - epicki hełm Star-Lorda z LEGO. Musicie to zobaczyć!

Fot. Marvel

Pojawił się nowy zestaw LEGO z hełmem Star-Lorda ze Strażników Galaktyki, przeznaczonych dla dorosłych fanów Marvela. Poniżej znajdziecie dokładny opis produktu i zdjęcia gotowego modelu. Koniecznie dajcie znać, jak wam się podoba. Czekamy na wasze komentarze.

Strażnicy Galaktyki - epicki hełm Star-Lorda z LEGO

Hełm Star-Lorda z LEGO składa się z 602 różnych klocków, a gotowy model ma około osiemnaście centymetrów wysokości, 12 centymetrów szerokości i 13 centymetrów głębokości. Po złożeniu można go przytwierdzić do solidnej podstawki z nazwą bohatera. Ten przedmiot kolekcjonerski jest przeznaczony od osiemnastego roku życia.

Strażnicy Galaktyki - epicki hełm Star-Lorda z LEGO

Zestaw pojawi się za granicą w przedsprzedaży na Target.com, a później od pierwszego kwietnia 2023 roku będzie można go zakupić w sklepach stacjonarnych.

Strażnicy Galaktyki 3 - zestawy LEGO i FUNKO

Jeśli jeszcze wam mało, to poniżej dołączyliśmy zdjęcia innych zestawów LEGO i Funko ze Strażników Galaktyki, w tym Baby Rocket's Ship, Guardians of the Galaxy Headquarters i The New Guardians' Ship.