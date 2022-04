South of the Circle trafi na PC i konsole. Wydaniem gry zajmie się polskie 11bit studios

fot. State of Play

Niedawno na kanale 11bit studios pojawił się tajemniczy teaser. Okazuje się, że materiał ten nie zwiastował zupełnie nowego projektu, a związany był z istniejąca już grą South of the Circle. Produkcja dostępna jak na razie w ramach usługi Apple Arcade, trafi wkrótce na kolejne platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S/X i Nintendo Switch. Polska firma, mająca na koncie m.in. takie tytuły, jak This War of Mine i Frostpunk, będzie wydawcą tego tytułu.

South of the Circle to nastawiona na narrację gra przygodowa, w której gracze wcielają się w Petera, naukowca zajmującego się klimatem, którego samolot rozbija się gdzieś na Antarktyce. Protagonista rozpoczyna walkę o życie, jednocześnie wspominając przeszłość i wybory, które doprowadziły go do obecnej sytuacji.

Data premiery pecetowego i konsolowego wydania South of the Circle nie została ujawniona, ale debiut ma odbyć się "wkrótce".

