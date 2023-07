Suicide Squad Isekai - zwiastun serialu anime. Legion samobójców w nowej odsłonie!

fot. materiały prasowe

DC nie poprzestaje tylko na uniwersum DCU budowanym przez Jamesa Gunna i Petera Safrana. Podczas panelu na Anime Expo 2023 Warner Bros. Japan i WIT Studio oficjalnie ogłosili serial anime zatytułowany Suicide Squad Isekai - w dosłownym tłumaczeniu na angielski oznacza to Suicide Squad Different World.

Suicide Squad Isekai - zwiastun

Samo słowo Isekai oznacza też popularny gatunek w anime, który w ostatnich latach często przewija się w serialach. Skupia się on na bohaterze - zazwyczaj jest to normalna, zwyczajna osoba - która zostaje przeniesiona do świata fantasy pełnego magii i potworów. W pewnym sensie w ramy tego, czym jest Isekai wpisują się takie historie jak Alicja w Krainie Czarów czy Opowieści z Narnii.

Podczas panelu ujawniono, że serial anime nie jest osadzony w uniwersum DCU, więc będzie to osobna opowieść. Eri Osada jest reżyserem, a Tappei Nagatsuki i Eiji Umehara odpowiadają za scenariusz. Scenarzyści są znani z takiej produkcji gatunku jak Re:Zero - Starting Life in Another World.

Osada podczas panelu powiedział, że dostali od DC zielone światło na to, by znane postacie używały magii. Szczegóły fabuły nie są znane, ale teaser sugeruje, że Joker i Harley Quinn będą kluczowymi postaciami. Najwyraźniej Legion samobójców zostanie przeniesiony do tajemniczego świata fantasy.

Data premiery nie jest znana. Nie wiadomo też, jaka platforma dostanie ten projekt.