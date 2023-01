Suicide Squad: Kill the Justice League to gra-usługa? Ta grafika może potwierdzać obawy graczy

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Warner Bros.

Pierwsza zapowiedź Suicide Squad: Kill the Justice League pojawiła się jeszcze w roku 2020. Premierę zaplanowano na rok 2022, ale później zdecydowano się przełożyć ją na późniejszy termin. Mimo, że o grze wiemy od dłuższego czasu, to twórcy i wydawca nie ujawnili zbyt wielu szczegółów, nie mieliśmy też okazji, by przyjrzeć się rozgrywce. To zaś sprzyja tworzeniu różnego rodzaju teorii odnośnie tego, jak będzie wyglądał końcowy produkt. Wygląda na to, że jedna z nich, mówiąca, że będzie to gra-usługa, może się potwierdzić.

Na Reddicie oraz Twitterze opublikowano zrzut ekranu, który ma pochodzić z gry. Poza standardowymi informacjami, takimi jak te dotyczące aktualnego rozdziału czy poziomu trudności, możemy dostrzec tam również kilka innych, interesujących opcji. Uwagę zwracają przede wszystkim dwie z nich: "battle pass" oraz "store". Sugeruje to, że gracze będą mieli okazję, by sięgnąć głębiej do kieszeni w celu zdobycia wirtualnych przedmiotów, a sama produkcja może być grą-usługą rozwijaną przez dłuższy czas poprzez aktualizacje z nową zawartością i nowymi kosmetycznymi elementami do odblokowania.

https://twitter.com/manwithsecrets_/status/1615189061299216385

Oczywiście nie można wykluczyć, że screen nie jest prawdziwy lub pochodzi z dawnej, nieaktualnej już wersji gry. Pewność będziemy mieć dopiero w momencie pojawienia się oficjalnych informacji. A te powinny nadejść już wkrótce, bo premiera Suicide Squad: Kill the Justice League zaplanowana została na 26 maja tego roku. To już naprawdę najwyższy czas, by ujawnić jakieś konkrety na temat tego tytułu.