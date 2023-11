Suicide Squad: Kill the Justice League z obszerną prezentacją wideo. Dowiedzcie się więcej na temat fabuły i rozgrywki

fot. WBIE

Data premiery Suicide Squad: Kill the Justice League była przesuwana kilkukrotnie. Ostatni raz na taki krok zdecydowano się po wideo zaprezentowanym w 2023 roku, najprawdopodobniej z uwagi na dużą krytykę tego, co w nim pokazano. Teraz, po paru miesiącach, kampania marketingowa ruszyła na nowo, a w sieci pojawił się pierwszy odcinek Suicide Squad Insider, czyli serii będącej zbiorem najważniejszych informacji na temat nadchodzącej produkcji.

W debiutanckim epizodzie dostajemy między innymi podsumowanie najważniejszych informacji na temat historii. W grze wcielimy się w członków tytułowej grupy superzłoczyńców (a konkretnie w Harley Quinn, Deadshota, Kapitana Boomeranga i King Sharka), którzy zmierzą się z Ligą Sprawiedliwości, w tym między innymi z Supermanem, Flashem czy Batmanem. Choć za grę odpowiada studio Rocksteady, mające na koncie ciepło przyjętą serię Batman: Arkham, to rozgrywce z Suicide Squad: Kill the Justice League bliżej będzie do klasycznych, trzecioosobowych strzelanek, a gracze będą mieć możliwość zabawy zarówno solo, jak i w kooperacji.

Dostępny w grze świat ma być około dwa razy większy od tego z Arkham Knight. Dodatkowo będziemy przemierzać go nie tylko w poziomie, ale również w pionie: bohaterowie mogą między innymi wbiegać po ścianach budynków, przemieszczać się po dachach i korzystać z różnego rodzaju zdolności, zarówno w trakcie walki, jak i eksploracji.

Suicide Squad: Kill the Justice League - pierwszy epizod Suicide Squad Insider

Suicide Squad: Kill the Justice League zadebiutuje 2 lutego 2024 roku na PC oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X|S.