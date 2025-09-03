Kontynuacja W garniturach w polskim streamingu. Gdzie obejrzeć?
W garniturach było wielkim hitem, ale kontynuacja nie sprostała oczekiwaniom i poniosła klęskę. Czy warto jej dać drugą szansę? Produkcja jest już dostępna w polskim streamingu. Gdzie można ją obejrzeć?
Suits: L.A. to kontynuacja szalenie popularnego serialu o prawnikach, który znalazł drugie życie na Netflixie i pobił rekordy oglądalności. Kontynuacja miała skupić się na nowych postaciach i innej lokalizacji, a zatem w tytułowym Los Angeles. Niestety serial nie spotkał się z ciepłym przyjęciem. Krytyka spadła na scenariusz, ale i nowe postaci. Stephen Amell, który kiedyś grał w serialu Arrow, nie podołał w nowej roli. Nawet występy gościnne postaci z W garniturach nie osłodziły goryczy, a słabe wyniki oglądalności przełożyły się na skasowanie serialu już po pierwszym sezonie.
28 lat później: Świątynia kości - zwiastun kontynuacji. Jest klimatycznie!
Może jednak będziecie mieć inne zdanie od krytyków na temat tej produkcji. Jest ona już dostępna w polskim streamingu i można ją obejrzeć w ramach abonamentu SkyShowtime.
Suits: L.A. - opis fabuły
Historia skupia się na Tedzie Blacku i grupie prawników, pracujących w jego kancelarii w Los Angeles. Specjalizują się oni w reprezentowaniu największych i najbardziej znanych, a kluczem dla nich jest prawo związane ze światem rozrywki i kryminalne. Kancelaria jest jednak w kryzysie, więc Ted musi zaakceptować rolę, którą gardził całą karierę.
